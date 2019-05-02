الرؤية الافتراضية حاضرة في الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحرص اللجنة العليا المنظمة لحدث سباق القفال على مواكبة الجديد من أجل توفير متعة المتابعة لعشاق السباقات البحرية للحدث الكبير والمرتقب، حيث تعاقدت في المواسم الأخيرة مع مؤسسة فرنسية متخصصة في تتبع السباقات عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية أو ما يعرف بالرؤية الافتراضية «فيرشيوال».

وبإمكان محبي السباق التعرف على نتائج وأماكن السفن المشاركة والمنافسة المحتدمة طوال مراحل السباق عبر تطبيق في جوجل بلاي وأبل ستور لمؤسسة «جيو ريسينغ»، الرابط المخصص للسباق، والذي يضع المشاهد في قلب الحدث، كما يساعد المشاركين واللجنة المنظمة في التعرف على الموقف بوضوح.

كما يتيح الموقع فرصة حفظ السباق للرجوع إليه في أي وقت ومتابعة كل تفاصيله بدقة متناهية، علماً أن الموقع يحسب الزمن والمسافات واتجاهات السفن.

وقامت اللجنة المنظمة بتسليم الأجهزة المتعلقة بتعقب كل سفينة إلى نواخذة المحامل، حيث سيتم تشغيلها، ومن ثم وصول الإشارة التي ستعرض على الشاشة عبر الرابط المتوفر في الموقع الإلكتروني التالي:

www.georacing.com