محمد حارب: فرحتان في العرس الكبير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عبد الله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، أن سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية، 60 قدماً، مناسبة رياضية تراثية فريدة ومتميزة، أسسها صاحب الفكرة وصاحب الأيادي البيضاء في الرياضات البحرية، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وقال: «السباق بات عيد أهل البحر، وجاء في 2019 ليصادف عام التسامح، مما يجعل من العرس الكبير فرحتين لمحبي الرياضات البحرية وعشاق السباقات التراثية على امتداد الوطن الحبيب الذين يتسابقون كل عام من أجل المشاركة والاحتفاء بماضي الآباء والأجداد».

مسك الختام

وأشار المدير التنفيذي في النادي إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحرص كل عام على إقامة الحدث الكبير مع خواتيم الموسم الرياضي البحري، ليكون مسك ختام للسباقات البحرية في إمارة دبي، حيث تتوج جهود النواخذة والملاك والبحارة في أجمل وأطول السباقات التراثية في الدولة وأكثرها عراقة.

وعبّر محمد حارب عن صادق أمنياته لجميع المشاركين في سباق النسخة 29 من حدث القفال السنوي التوفيق، وسلامة الوصول إلى شواطئ دبي، سواء كانوا من المشاركين في السباق أو من أعضاء اللجان المشرفين على تنظيم الحدث.