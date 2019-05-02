علي بالحبالة: «الأيادي البيضاء» وراء نجاح الكرنفال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 29 الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،على الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه إلى الرياضات البحرية بشكل عام والسباقات التراثية على وجه الخصوص ما انعكس على النجاحات المتواصلة ،ووجود جيل واع ومهتم بماضي آبائه وأجداده مشيراً إلى أن (الأيادي البيضاء) لراعي الحدث وراء نجاح الكرنفال البحري وأوضح بالحبالة أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لم يكن بهذا السباق فحسب بعدما انطلق بفكرة سموه عام 1991 بفئة القوارب الشراعية المحلية 43 قدما ،وأسهم سموه في إشهار عدد آخر من الفئات نذكر منها السفن الشراعية المحلية 60 قدما التي ظهرت عبر سباق القفال في النسخة رقم 3 قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي في عام 1994.

أكاديمية

وأضاف بالحبالة : ندين بالفضل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في إطلاق سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدما عام 1997 ومع الوصول إلى النسخة العاشرة في سباق القفال عام 1999 أمر سموه بإطلاق فئة جديدة هي القوارب الشراعية 22 قدماً لتكون الأكاديمية التي تخرج بحارة يتحملون مسؤولية المشاركة في المستقبل وإحياء الموروث.

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تابع بالحبالة: إن الدعم السخي والمتواصل في سباقات القفال أضاف الكثير للسباق وجعل الكثير من النواخذة والملاك يتجهون إلى تطوير مقدراتهم في هذا المجال، وأكد أن الإقبال الكبير الذي سوف يشهده «القفال 29» ووصول عدد المحامل إلى 131 سفينة كرقم قياسي جديد لم يتحقق من قبل يعكس مدى وفاء أهل البحر للسباق وإخلاصهم في العمل لإحياء الموروث الحضاري الكبير

وأكد بالحبالة أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي ظل توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي يعمل بكل جد من اجل إيصال النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 29 إلى أفضل درجات النجاح خاصة وإنها تكتسب أهمية خاصة وكبيرة عند اللجنة المنظمة والمتسابقين لتزامنها مع عام التسامح.

سلامة

وتمنى بالحبالة التوفيق لجميع المشاركين في العرس الكبير من النواخذة والملاك والبحارة واللجنة المنظمة واللجان المعاونة وممثلي الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تضع دائما وضمن أولوياتها تحقيق مبدأ الأمن والسلامة في جميع السباقات وخاصة سباق القفال طبقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والذي يدعو دائماً إلى توخي الحيطة والحذر قبل وأثناء السباق حفاظاً على سلامة المشاركين ومحاملهم.