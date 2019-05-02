«بوتان» تكرم العصيمي لدوره في تطوير رياضة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم الدكتور لوتاي تشرينج رئيس وزراء مملكة بوتان بالعاصمة تيمبو، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في أول زيارة له، بعد احتفاظه بالمنصب القاري الكبير لدورة جديدة، تثمينا للدور الكبير الذي لعبه العصيمي في الدورة الماضية للجنة البارالمبية الآسيوية من أجل تطوير رياضة أصحاب الهمم في «القارة الصفراء» ونيله ثقة آسيا بالاحتفاظ برئاسة البارالمبية حتى 2023.

وأكد رئيس الوزراء خلال حفل التكريم الذي حضرته الأميرة ايوفيلما أميرة مملكة بوتان، وأنجوك رئيس اللجنة البارالمبية البوتانية وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات أن مشاركة بلاده «الضيف الجديد» في اللجنة البارالمبية، لأكبر قارات العالم وظهور أبطالها في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي أقيمت بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، تجسد الجهود الكبير التي ظل يبذلها رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية من أجل دفع عجلة رياضة أصحاب الهمم في القارة الصفراء.

ومن جانبه، قدم العصيمي، «كود دبي العالمي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم» إلى أميرة مملكة بوتان كمرجع يتم تطبيقه من أجل أن تكون بوتان بيئة صديقة لأصحاب الهمم، خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرف رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، كما قدم العصيمي للأميرة درع الشرف البارالمبي الآسيوي تقديرا للجهود الكبيرة التي ظلت تلعبها أميرة بوتان في رياضة أصحاب الهمم، حيث كان رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وراء فكرة إقامة اليوم البارالمبي الأول لبوتان خلال الاجتماع الذي عُقد مع الأميرة على هامش الألعاب البارالمبية الآسيوية في جاكرتا، فيما قدمت الأميرة درعا تذكارية للعصيمي بمناسبة اليوم البارالمبي الأول لبوتان.