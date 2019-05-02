طائرة شباب الأهلي والعين إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهل فريقا العين وشباب الأهلي، إلى المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، والمقررة في السابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب صالة نادي الجزيرة.

وصعد الفريقان إلى المباراة النهائية، بعد اجتيازهما بنجاح للدور قبل النهائي للبطولة الغالية أول من أمس، إذ فاز العين على النصر بثلاثة أشواط دون مقابل، وشباب الأهلي على الوصل بالنتيجة نفسها.

وسيكون نهائي الغد، المواجهة الرابعة التي تجمع بين الفريقين خلال أقل من الشهر، بعدما سبق والتقيا 3 مرات في نهائي دورة «البلاي أوف» على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، والذي توج بلقبه العين، بعدما فاز إياباً في الدور النهائي، ليعوض خسارته ذهاباً من شباب الأهلي، ثم فاز في اللقاء الثالث الحاسم، والذي جرى كذلك على ملعب صالة نادي الجزيرة

الجدير بالذكر، أن النصر، كان قد توج بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في بداية الموسم، وبعد فوز العين بدرع الدوري، يبحث شباب الأهلي عن الخروج ببطولة من الموسم الحالي، والذي سيختتم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

من ناحية أخرى، يلتقي النصر والوصل في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة النهائية على كأس الشباب للكرة الطائرة، وذلك على ملعب صالة نادي شباب الأهلي في الممزر.

الجدير بالذكر، أن النصر، كان قد توج منذ أسابيع قليلة بطلاً لدوري الشباب، بعدما قدم عروضاً ونتائج قوية خلال البطولة، ويتطلع إلى تحقيق الثنائية بالفوز بالكأس أيضاً، والتي ستكون آخر مسابقات تلك الفئة السنية.