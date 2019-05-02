الصايغ: حملة ترويجية وإعلامية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت سارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة التنفيذية للدورة، أن اللجنة المنظمة وضعت خطة إعلامية وترويجية واسعة لدعوة الرياضيين للتسجيل في منافسات الدورة، وكذلك التعريف ببرنامج المنافسات وأماكنها، خصوصاً أن النسخة المقبلة تشهد زيادة في عدد الرياضات الذي ارتفع إلى 13 رياضة، كما تشهد إقامة بعض المنافسات في أماكن مختلفة من مدينة دبي.

وكشفت الصايغ عن قيام قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية ببثّ منافسات الدورة على الهواء مباشرة، كما ستقوم حسابات التواصل الاجتماعي للدورة وحسابات مجلس دبي الرياضي ببثّ نتائج وصور المنافسات، لكنها دعت الجمهور للحضور في أماكن المنافسات للاستمتاع بالتنافس الرياضي الكبير والفوز بجوائز من خلال السحب اليومي، إضافة إلى الاستمتاع بما توفره خيمة الضيافة.