الجابري: سننافس على اللقب بشراسة «الفهود»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سيف مطر الجابري مدير فريق فهود زعبيل أن الأخير سينافس على لقب دورة ند الشبا للكرة الطائرة بشراسة «الفهود» وأنه على اتـم الاستعداد لانطلاقة المنافسات وجاهز لمفاجأة فريق «المفاجأة» في المباراة الأولى، وقال: المباراة الافتتاحية نعوّل فيها على حضور جمهورنا الأصفر صاحب المعدن الذهبي، لقد استطاع فريقنا الدمج بين عاملي الخبرة والشباب واستقطب عناصر من جنسيات متعددة لاستخدام القوة الضاربة وتوزيع الجهد أثناء البطولة.

وأضاف: بدأنا إعداد الفريق من أول يوم عقب نهاية النسخة السابقة، وجهزنا برنامجاً دسماً، وتم التعاقد مع لاعبين مخضرمين من المقيمين داخل الدولة بعد متابعتهم خلال مشاركاتهم في البطولات المحلية، ونخبة من المحترفين المتميزين الذين سيبذلون قصارى جهدهم للحصول على لقب النسخة الجديدة.