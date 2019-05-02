6 فرق طائرة تبحث عـن ذهب دورة ند الشبا

المصدر: دبي - عـدنان الغربي

تبحث 6 فرق عن التتويج بالمركز الأول وذهب منافسات الكرة الطائرة، في النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين، وتقام بالفترة من 7 إلى 24 مايو الجاري، وتخوض هذه الفرق الـ6 سباقاً مثيراً من أجل التتويج بلقب الكرة الطائرة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات نارية خاصة في المجموعة الأولى التي وضعت 3 فرق من حملة اللقب وجهاً لوجه وهي المفاجأة ودبي 2020 وفهود زعبيل بينما ضمت المجموعة الثانية فـرق البركان وبن ثاني ودبي 2021.

بداية المنافسات

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة للرجال 8 مايو الجاري، ويستمر دور المجموعات لمدة 3 أيام، ويقام الدور نصف النهائي الأحد 12 مايو على أن تقام المباراة النهائية 14 مايو، وتقام جميع المباريات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وبدأ عدد من الفرق بخوض التدريبات بصورة تصاعدية، وذلك مع ترقب ختام الموسم المحلي لكرة الطائرة، وانتظار انضمام اللاعبين القادمين من خارج الدولة، حيث يقوم كل فريق باستقطاب أفضل اللاعبين على كافة المستويات المحلية والخارجية من أجل تعزيز صفوفه بالصورة المطلوبة للمنافسة.

تحضيرات الفرق

وتحدث عدد من مديري الفرق المشاركة عن تحضيراتهم للنسخة المقبلة، واعتبر جاسم محمد جابر، مدير فريقي دبي 2020، ودبي 2021، أن الغاية هي الحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق في النسخة الماضية بمسمى «أف 3»، وأن الطموح الأكبر بتأهل الفريقين إلى المباراة النهائية لتكون الفرحة مضاعفة رغم صعوبة ذلك بالنظر للفرق الأخرى المشاركة التي تسعى بدورها للمنافسة على اللقب أيضاً، وقال: ستحدد المباراة الأولى نسبة 80٪ من شكل مشوار الفريق في البطولة لاحقاً، وهو ما يجعلنا نسعى لاستغلال فترة العد التنازلي الحالية من رفع وتيرة التحضيرات، وتابع: قمنا بضم عدد من أفضل اللاعبين المحليين، ولكن يجب أن ننتظر نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما استقطبنا لاعبين من أفضل المستويات من البحرين.

ارتفاع المستوى

ومن جانبه، أشار خالد صالح آل علي، مدير فريق البركان، أن ارتفاع مستوى البطولة سنوياً يجعل التركيز مطلوباً منذ المباراة الأولى، خصوصاً أن الخسارة في أول مباراة ستعني بصورة كبيرة تعقيد الأمور من أجل التأهل أو الوصول لأبعد نقطة، فيما ركز فريقه على ضم لاعبين محبين للفريق وأغلبهم من الأصدقاء خصوصاً من فريقي عجمان والوصل، وذلك لأن رغبتهم بالمقام الأول المشاركة في هذه الرياضة التي يعشقونها، ويتمنون أن تبقى دائماً في واجهة الألعاب الرياضية على مستوى الدولة.

استعادة اللقب

عبر أحمد عبد الله، مدير فريق المفاجأة، عن طموح فريقه باستعادة اللقب الذي حققه في النسخة الخامسة، وإن كانت المنافسة هذه المرة تبدو صعبة وقوية، وقال: لعبت مواعيد المنافسات دوراً في عملية استقطاب اللاعبين لأن أغلب البطولات حول العالم ما زالت قائمة في الوقت الحالي، ورغم ذلك ركزنا على ضم عدد من أفضل اللاعبين من داخل الدولة، إلى جانب محاولة تعزيز صفوفنا بالصورة التي تضمن لنا التواجد بأفضل صورة.

بخيت: تطلعاتنا بلا حدود

عبّر مروان بخيت، مدير فريق بن ثاني للكرة الطائرة، عن تطلعه لتجاوز الدور الأول كخطوة أولى بوصفها الأصعب، والتي تتطلب تحقيق النتائج المطلوبة من أجل حصد النقاط اللازمة، ومن ثم التفكير بما هو أبعد من ذلك، على أن يواصل فريقه تحضيراته في الأيام المقبلة من أجل الظهور على ساحة المنافسات بما يواكب التوقعات والآمال المعقودة عليهم.