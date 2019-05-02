20 فريقاً تتنافس على كأس الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد صالة نادي الشارقة، صباح بعد غد السبت، إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وذلك في ختام موسم اللعبة، حيث يحمل فريق نادي اتحاد كلباء لقبي كأس رئيس الدولة ودرع التفوق العام للموسم المنصرم، والتي تأتي إقامتها عقب إغلاق باب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للاتحاد، ووفقاً للائحة البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 20 فريقاً، مسكاً لموسم الجودو، الذي قدم العديد من اللاعبين الصاعدين، الذين تنتظرهم العديد من المشاركات الإقليمية، التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد أخيراً، تنفيذاً لاستراتيجيته التي تمتد حتى 2020م، ويتم في ختام موسم الجودو تتويج أفضل اللاعبين والمدربين وأفضل نادٍ للموسم المنصرم.

إجاراءات وشروطوتبدأ مراسم البطولة بإجراءات الوزن، صباح السبت المقبل بصالة البطولة، على أن تبدأ النزالات التنافسية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وحددت اللائحة، قيد كل الفرق بأعمار المواليد المحددة، لكل فئة، ومنعت اللائحة اللعب في الفئة الأكبر بهدف توفير فرص التكافؤ بين اللاعبين، كما منعت اللائحة عدم المشاركة في فئتين عمريتين في آن واحد.

فئات وأوزان

وحددت اللائحة الفنية للبطولة، أعمار أوزان الفئات المختلفة التي تبدأ بفئات تحت12، وتحت 13، وتحت 14 سنة، وتشمل أوزان تحت 32، 36، 40، 44، 48، 52، فوق 57، وتحت 70 كغ، وتقام منافسات تحت 15 و16 و17 سنة، في أوزان تحت 50، 55، 60، 66، و73، 81 و90، وفوق 90 كغ، وأما الفئة الثالثة فهي تحت 20 سنة، وتشمل أوزان تحت 55، 60، 66، 73، 81، 90، 100، وفوق 100 كغ.

سماح

سمحت لائحة البطولة، بمشاركة لاعب واحد فقط في كل فئة من الوافدين مواليد الدولة، في منافسات البنين ولاعبتين من المقيمات مواليد الدولة، في منافسات البنات، مع ضرورة إبراز شهادات الميلاد الأصلية.