سيناريو مكرر لنهائي كأس أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

للمرة الخامسة في نهائيات بطولات أقوياء كرة اليد بالموسم الحالي، يلتقي غداً، وفي سيناريو مكرر وبأوراق مكشوفة، فريق شباب الأهلي مع الشارقة، في صراع متجدد للفوز بأغلى الألقاب، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في نسختها الـ 42 والتي تمثل ختام موسم مسابقات رجال اليد، والذي امتد لأكثر من 8 شهور بمشاركة 9 فرق، وكان «فرسان دبي» قد تجاوزوا فريق الجزيرة أول من أمس في الدور نصف النهائي بفوز مستحق وبنتيجة 27/‏24، واستضافت المباراة صالة نادي العين، وبالدور نفسه نجح «الملك»، في تجاوز فريق الوصل بنتيجة 24/‏22، في اللقاء الذي أقيم بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر.

فوز مستحق

ولم يجد «فرسان دبي» صعوبة في تجاوز فريق الجزيرة وعادوا من دار الزين بفوز مستحق بفارق 3 أهداف، وبلوغ النهائي الأغلى في رحلة الدفاع عن اللقب، رغم أن بداية المباراة جاءت متكافئة بالتعادل 3/‏3، ومن بعدها يقود شباب الأهلي دفة الشوط الأول لصالحهم مع تألق وحيد مراد والحارس عبد الرحمن خميس، وأنهى الشوط الأول متقدماً 15/‏11.

وفي الشوط الثاني، وسع «فرسان دبي» فارق الأهداف عندما وصل بالنتيجة إلى 27/‏20 عند الدقيقة العشرين، ما منح مدربهم خالد أحمد، فسح المجال لإشراك العديد من مقعد البدلاء، مع الحرص على أفضلية التقدم لنهاية المباراة التي أدارها إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة مجدي صباح وخميس العشر وراقبها عبدالله خميس.

انتصار صعب

وفي المباراة الثانية، لم يكن طريق «الملك الشرقاوي»، سالكاً لبلوغ نهائي الكأس الغالية، بل تعرض لكثير من المواقف الصعبة خلال لقائه مع فريق الوصل، والذي شهد مزيداً من الإثارة والتحدي والاعتراض على قرارات الحكام، والبطاقة الصفراء لإداري الفريقين، إلى جانب النقص العددي الملحوظ بصفوف الوصل بالعديد من أوقات المباراة، ما سهل بدرجة كبيرة من مهمة الشارقة.

وجاءت البداية لمصلحة الوصل والملك يطارده ويعادله للمرة الخامسة 6/‏6 بمنتصف الشوط الأول، ومن بعدها يفرض الملك التقدم بالأهداف عبر الدفاع المتقدم والمراقبة «رجل لرجل» لينهي الشوط متفوقاً 13/‏9، وحافظ الملك على فارق الأهداف الأربعة لغاية الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني، وحاول الوصل تقليص فارق الأهداف أكثر من مرة، ولم يسعفه الوقت لإدراك التعادل، ويفوز الشارقة في النهاية بفارق هدفين، ويبلغ النهائي، بختام المباراة، التي أدارها محمد ناصر وياسر النقبي وعلى الطاولة محمد القريشي وسلمان عبدالله وراقبها جمال الشامسي.