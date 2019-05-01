عبد الله إبراهيم "قائد طائرة" عجمان: احتراف الكرة سبب تراجع رياضة الإمارات

المصدر: حوار ـ ياسر قاسم

اعترف خبير الكرة الطائرة وأحد نجوم اللعبة في عصرها الذهبي عبد الله إبراهيم «عبادة» نجم المنتخب الوطني وقائد فريق عجمان السابق، بتراجع كبير للعبة وألعاب جماعية أخرى، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أهمها تطبيق الاحتراف الكامل في كرة القدم، حيث وصفه بأنه قضى على «الأخضر واليابس» لتلك الألعاب وقال في حوار خاص مع «البيان الرياضي» إن مفاهيم كثيرة تغيرت ولكن إدارة الرياضة ظلت على حالها مما انعكس سلباً في تراجع معظم الألعاب، ولم يخف «عبادة» إحباطه من تراجع الرياضة عموماً.

وقارن «عبادة» بين ما يتوفر الآن من إمكانيات وبنية تحتية ومعدات رياضية وما كان يحدث في السابق، وبرغم ذلك كانت النتائج أفضل في السابق والمواهب تتجدد عاماً بعد الآخر، وتحدث أيضاً عن ذكرياته في اللعبة ومشواره في مجالي التحكيم والإدارة خلال مشوار طويل امتد 40 عاماً، كان من بينه الإنجاز الأبرز في تاريخ نادي عجمان الذي تشرف فيه النادي بالحصول على أول كأس يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة في الكرة الطائرة قبل 39 عاماً.

وقال "عبادة" ان الكرة الطائرة، من الألعاب الشهيدة إن صحت التسمية، والأسباب كثيرة منها تغيُر المفاهيم ففي السابق كان الولاء للنادي، بينما الآن اللعب من أجل المادة وقبل كل ذلك هناك سبب أساسي أثر تأثيراً سلبياً على الكرة الطائرة وكل الألعاب الجماعية وهو تطبيق الاحتراف الكامل في كرة القدم قبل أكثر من 10 سنوات، فهذا الاحتراف قضى على الأخضر واليابس، وقال ان الواقع الحالي يصيب بالإحباط.

نص الحوار غداً في البيان الرياضي