«فيوتشر برو» بطلاً لدوري مجلس دبي الرياضي للتنس

المصدر: دبي-البيان الرياضي

توج فريق أكاديمية «فيوتشر برو» بلقب فئة الرجال للنسخة الأولى لدوري مجلس دبي الرياضي، الذي نظمه اتحاد الإمارات للتنس، تحت رعاية الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وسوق دبي الحرة، ومجموعة فنادق جبل علي.

وجاء تتويج أكاديمية «راكيت» باللقب، عقب فوزه على أكاديمية «فيوتشر برو» بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما في ختام موسم التنس السبت الماضي، على ملاعب سوق دبي الحرة، بحضور أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس الاتحاد، وناصر يوسف المرزوقي أمين عام الاتحاد، وغازي مدني مدير قسم السياحة الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وتوجت أكاديمية «فيوتشر برو» بلقب الناشئات تحت 16 عاماً، بعدما تغلبت على فريق أكاديمية زايد للتنس 2-0، كما فاز فريق الناشئين لأكاديمية «فيوتشر برو» بلقب دوري تحت 16 عاماً، على حساب أكاديمية لوس أتليتس 2-0، وفي نهائي فئة تحت 12 عاماً، فازت أكاديمية زايد عباس على أكاديمية كلارك فرانسيس 2-1.

تجربة ناجحة

وأكد أحمد عبد الملك أهلي أن دوري مجلس دبي الرياضي للتنس، تجربة ناجحة، وخطوة مهمة لتطوير اللعبة، وزيادة انتشارها في الدولة، ويأتي ضمن الخطة التطويرية التي بدأها الاتحاد، من أجل الارتقاء بالتنس، وتمكين اللاعبين من الحصول على نقاط في التصنيف المحلي، وزيادة عدد الممارسين، وقال: شهد الدوري في نسخته الجديدة، مشاركة مكثفة من الفرق والأكاديميات، جاء المستوى الفني عالياً جداً، والتنظيم جيد، والنتائج التي حققناها مصدر تفاؤل لمستقبل التنس، خاصة على صعيد اكتشاف المواهب.

150

شهد الدوري، مشاركة 150 لاعباً من 37 فريقاً و12 أكاديمية في فئات الأشبال تحت 12 عاماً، والناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، وفرق الرجال، وأقيمت مباريات الدور الأول بنظام المجموعات، وترشحت 4 فرق للنهائيات، وشارك 10 فرق في فئة الأشبال، و11 في فئة الناشئين، و7 فرق في فئة الناشئات، و9 في فئة الرجال.