مؤسسة «الفيكتوري تيم» تشكر حمدان بن محمد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموه للمؤسسة، مشيداً بقرار سموه بتعديل واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري المتخصصة في عالم الرياضات البحرية.

ورحب بقرار تعيين سعيد خليفة عبد الله المري وعلي خليفة علي القيزي الفلاسي في عضوية مجلس الإدارة، الذي سيخدم المؤسسة بالفترة المقبلة، وقال إنه إضافة مهمة ومؤثرة إيجابياً لفريق العمل.

وتقدم حريز المر بالشكر الجزيل لكل من علي خليفة القامة المهيري، وناصر محمد الشعّالي، على الفترة السابقة، وما قدماه للمؤسسة وخدمتهما اللامتناهية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، وأضاف حريز: عملنا سيستمر والجميع مكمل للآخر، وهدفنا هو خدمة المؤسسة، لتبقى في المنصات العالمية، ومواجهة كل العقبات والتحديات، وهدفنا الأول والأخير هو منصات التتويج العالمية والمراكز الأولى دائماً، ورحب حريز، بالعضوين الجديدين، في مجلس الإدارة، مؤكدًا على التعاون المثمر والجهود الطيبة التي سيبذلاها للمضي قدمًا بتحقيق رؤية المؤسسة والارتقاء بمستقبل الرياضات البحرية.

وستكون مدة العضوين الجديدين، هي نفس المدة المتبقية للعضوية في مجلس الإدارة المشكل، بموجب القرار رقم (2) لسنة 2017،الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحدد مدة عمل المجلس، لأربع سنوات قابلة للتمديد، كما نصّ القرار الصادر في 2017، على أن يضم مجلس الإدارة، رئيساً ونائباً للرئيس و 3 أعضاء، وأن يحلّ مجلس دبي الرياضي محل رئيس المؤسسة في كل الصلاحيات.