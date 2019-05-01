«جميرا النموذجية والصفوح» تتألقان في تايكواندو الأولمبياد المدرسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألقت مدرستي جميرا النموذجية والصفوح، التابعتين لمنطقة دبي التعليمية، في منافسات تايكواندو البنات، ضمن النسخة السابعة لبرنامج الأولمبياد المدرسي، بحصول المدرستين على 13 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات في فئتي الناشئات والآنسات، حيث توجت مروة خالد بذهبية وزن 42 كغ، وميرة سالم ببرونزية وزن 44 كغ، ونورة عبد الرحمن بفضية وزن 46 كغ، وحوراء أحمد بذهبية وزن 49 كغ، وزينب علي بذهبية 68 كغ، وشمة يوسف فضية 68 كغ، وشمة طارق برونزية وزن 47 كغ، ومريم أحمد ذهبية وزن 51 كغ، وموزة سالم فضية وزن 55 كغ، وسحر علي ذهبية وزن 59 كغ، وغاية عبدالله برونزية وزن 37 كغ.

وقالت منى زاكيني مدربة التايكواندو بالمدرسة، إن النتائج المميزة التي حققها فريق البنات ثمرة عمل مستمر من 5 سنوات، وقالت: نجحت فتيات المدرسة في الاستحواذ على المراكز الأولى في منافسات الأولمبياد المدرسي بفضل جاهزية الفريق والتدريبات المستمرة أثناء السنة الدراسية ومنذ 5 سنوات، وأضافت: لم يكن هدا الإنجاز الأول لمنطقة دبي التعليمية، حيث حصلت على تتويجات عدة في البطولات التي نظمها اتحاد التايكواندو على مستوى الدولة منها المركز الأول مرتين والمركز الثاني مرتين وسط منافسة قوية من لاعبي الأندية وفرق التايكواندو في الدولة، وتم اختيار مجموعة من عناصر فريق دبي للمنتخب لتمثيل الدولة في المحافل الخارجية آخرها بطولة المغرب العام الماضي، وحصل فيها المنتخب على 3 ميداليات برونزية، ومن أهم عناصر الفريق الريم طارق الطواش وزينب أحمد علي وحوراء أحمد الياسي وميرا سالم المري وموزة سالم المري ومروة خالد الخوري وشمة يوسف موسى.