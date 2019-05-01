كوريا وتايلاند يبلغان نهائي دولية فزاع لسلة الكراسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل الفريق الكوري الجنوبي تقدمه، في بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، المقامة حالياً في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بعد تفوقه على نظيره الاسترالي بنتيجة 68-40 وبذلك ينتقل إلى نهائي البطولة، وسيواجه المنتخب التايلاندي الذي حقق بدوره، فوزاً كاسحاً على نظيره الألماني بفارق 30 نقطة، وفي مباريات تحديد المركزين الخامس والسادس، تغلب المنتخب الكويتي على شقيقه السعودي 50-44، ليصبح الكويتي رابعاً والسعودي خامساً، وقال رئيس الوفد السعودي، إن منتخب بلاده، بذل قصارى جهده وأنه سعيد بما قدمه من أداء رائع خصوصاً مع وجود لاعبين جدد، خاضوا فترة تدريب قصيرة قبل البطولة، لمدة أسبوع واحد، ووجه شكره للجنة القائمة على البطولة لحسن التنظيم والتطور الذي تشهده البطولة عاماً بعد عام.

وتقدم ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه الكريم واللامحدود وجميع اللجان المنظمة والعاملين لإبرازهم البطولة في أحسن صورة، وأبدى سعادته بالنجاح الذي تحقق للبطولة، وقال: البطولة حققت مكاسب عديدة، بحسب ما حددناه لها من أهداف، وكما يعلم الجميع، فإن بطولات فزاع انطلقت من أجل النهوض بالمستوى الفني لرياضيي دولة الإمارات بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، وحظي المردود الفني بارتفاع المستوى الفني لكل عناصر اللعبة، وهنأ العصيمي الحكمين الكويتي والإيراني المشاركين في إدارة المباريات، لترقيتهما وحصولهما على الشارة الدولية.