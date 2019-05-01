«نبض» شريكاً رقمياً لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وقع مجلس دبي الرياضي وتطبيق نبض الإخباري اتفاقية رعاية أصبح بموجبها تطبيق نبض شريكًا رقميًا للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان من كل عام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق منافسات الدورة 7 مايو الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، في 13 لعبة وتبلغ قيمة جوائزها المالية 6 ملايين درهم.

وقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومازن سنجر مدير الاستراتيجية التنفيذي لشركة ويف لاين ميديا المالكة لتطبيق نبض الإخباري، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وعدد من مدراء الأقسام وموظفي المجلس.

زيادة الترويج

وقال سعيد حارب: يسعدنا انضمام شريك جديد لدورة ند الشبا الرياضية، يعمل في إطار المجال الإعلامي، وستساهم هذه الشراكة في زيادة الترويج لفعاليات الدورة ومنافساتها وتعزيز العلاقة مع الجمهور من خلال هذه المنصة الإعلامية واسعة الانتشار، وأضاف: دورة ند الشبا في نسختها السابعة تواصل النمو من حيث عدد الرياضات وقيمة الجوائز وعدد المشاركين وأيضا من من ناحية عدد الرعاة والشركاء وهو الأمر الذي يؤكد بمكانة هذه الدورة وتحقيق أهدافها وتحولها إلى حدث رياضي مجتمعي يستقطب اهتمام الجميع.

اعتزاز بالدعم

بدوره، قال مازن سنجر: نحن سعداء بشراكتنا مع مجلس دبي الرياضي بشكل عام ونعتز بدعم فعاليات دورة ند الشبا الرياضية بشكل خاص، ونعتبر هذه الاتفاقية استراتيجية مهمة لدعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي يطلقها المجلس، وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق المسؤولية المجتمعية لدى تطبيق نبض الإخباري لنكون جزءاً من مبادرات الحكومة للتشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وجعل الرياضة أسلوب حياة المجتمع، وأضاف سنجر: لدينا في تطبيق نبض قسم خاص بالرياضة التي تحظى باهتمام بارز منذ البداية بين مختلف الأقسام الأخرى، وذلك لإيماننا بأن الرياضة هي المصنع الرئيس للإيجابية والسعادة وهي المحفز على المنافسة، ونريد من خلال هذه الاتفاقية أن نحث جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد كبيرة على صحة وسلامة المجتمع.

تطبيق نبض

ويعد تطبيق نبض الإخباري الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتابع الخدمات الإعلامية والإعلانية للتطبيق أكثر من 17 مليون متصفح وذلك حسب الإحصائية التي تمت في الربع الأول من عام 2019، حصل تطبيق نبض على عدة جوائز ضمن أفضل المتاجر الالكترونية أبل ستور وغوغل بلاي، ويمتلك منصة إعلامية تفاعلية توفر محتوى متميزاً باللغة العربية يواكب مختلف اهتمامات الجمهور، ويتم نشر المحتوى وفق مصادر مختارة بعناية لأكثر من 10 فئات مختلفة من أبرزها قسم الرياضة، ويوفر التطبيق خاصة اختيار المحتوى المفضل للمستخدمين وفق اهتماماتهم.

التسجيل في الدورة

أغلق منتصف ليلة أمس، باب التسجيل في بطولة الكريكت، حيث تسابق المشاركون لإكمال الإجراءات من أجل المنافسة على اللقب وعيش أجواء الإثارة والتنافس الرياضي الشريف في الدورة التي تتصدر المشهد سنوياً في شهر رمضان من كل عام، فيما يتواصل تسجيل المشاركين في بقية الألعاب الرياضية، حيث تم تحديد مواعيد مختلفة لإقفال التسجيل في كل لعبة، وتوفر اللجنة المنظمة خدمة التواصل على مدار الساعة مع جميع الراغبين بالمشاركة، إلى جانب تقديم الشرح اللازم للوائح الفنية والتنظيمية، من خلال فريق عمل للعمل على إنجاز عملية التسجيل بأبسط وأسرع صورة ممكنة وفق أعلى المعايير وبناء على الخبرات المتراكمة من النسخ ال6 الماضية للحدث.