«أبوظبي» تحصد الميدالية 100 في «الأولمبياد المدرسي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقتربت منطقة أبوظبي التعليمية من انتزاع لقب النسخة السابعة لبرنامج الأولمبياد المدرسي التي تنظّمها اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم من 20 أبريل الجاري إلى 4 مايو المقبل، بمشاركة 2074 طالبا وطالبة في 7 ألعاب هي الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى والجودو والتايكواندو والقوس والسهم والمبارزة، وعززت أبوظبي صدارتها للنسخة السابعة، برصيد 100 ميدالية ملونة، بواقع 39 ذهبية و36 فضية و25 برونزية، وخلفها دبي بـ82 ميدالية منها 35 ذهبية و23 فضية و24 برونزية .

فيما جاءت منطقة الشارقة الشرقية في المركز الثالث بـ60 ميدالية بواقع 18 ذهبية و12 فضية و30 برونزية و العين رابعاً بـ 65 ميدالية بواقع 17 ذهبية و26 فضية و22 برونزية وحلت منطقة الشارقة التعليمية خامساً بـ54 ميدالية منها 16 ذهبية و18 فضية و19 برونزية واحتلت عجمان المركز السادس بـ42 ميدالية منها 15 ذهبية و8 فضيات و19 برونزية ثم الفجيرة سابعاً بـ65 ميدالية منها 10 ذهبيات و24 فضية و31 برونزية ورأس الخيمة ثامناً بـ16 ميدالية منها 3 ذهبيات و3 فضيات و10 برونزيات و أم القيوين تاسعاً بـ14 ميدالية منها 3 ذهبيات و11 برونزية ثم الظفرة في المركز العاشر بـ8 ميداليات منها فضيتان و6 برونزيات.

منافسات التايكواندو

وأقيمت السبت الماضي، منافسات التايكواندو للبنين، وأسفرت النتائج، عن تصدر منطقة دبي التعليمية بحصولها على 11 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات وفضية و5 برونزيات، بينما جاءت أبوظبي في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، وتبعتها في المركز الثالث الشارقة برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية واحدة.

أوزان وأبطال

ومن أبرز نتائج منافسات التايكواندو للبنين، تحقيق منطقة دبي التعليمية، ذهبية وزن 45 كغ عن طريق الطالب محمد أحمد، وجاء في المركز الثاني حمد خالد من أبوظبي، وفي المركز الثالث سعيد فيصل من الشارقة، وأحمد علي من الفجيرة، وتألقت أم القيوين بالحصول على المركز الأول في وزن 49 كغ عن طريق أحمد سيف، وجاء في المركز الثاني خالد محمد من الشارقة، وفي المركز الثالث كل من سعيد علي من الشارقة الشرقية، وسعيد عبيد من الفجيرة، واستعادت أبوظبي تألقها في وزن 53 كغ بفوز خليفة أحمد بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني راشد محمد من الشارقة، وفي المركز الثالث كل من خلفان هارون من أم القيوين وإبراهيم عمر من دبي.

ضم ألعاب جديدة

وكشف محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية أن برنامج الأولمبياد المدرسي سيشهد ضم ألعاب فردية أولمبية جديدة في النسخة الثامنة العام المقبل، وقال: سيتم تقييم النسخة الحالية والنتائج التي حققناها ولكن من المؤكد أن النسخة المقبلة ستشهد ضم ألعاب فردية جديدة لتعزيز أهداف البرنامج، وأكد أن استمرارية الأولمبياد المدرسي لمدة 7 سنوات متتالية تحققت بفضل تكاتف الجهود بين اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم وقال: الاستمرارية مهمة لتحقيق الأهداف المطلوبة، نحاول تطوير البرنامج من دورة إلى أخرى.

إدراج فئات

وأوضح بن درويش أن إدراج الفئات التي شملها قرار صاحب السمو رئيس الدولة ساهمت في اكتشاف المزيد من المواهب في مختلفة الألعاب، مشيرا إلى أن تعاون الاتحادات مع البرنامج ومتابعة المواهب عامل مهم لتحقيق أهدافه داعياً الأندية إلى التفاعل بشكل أكبر مع الأولمبياد المدرسي لأنها معنية قبل الاتحادات باكتشاف المواهب.