«فهود زعبيل» يستهدف اللقب الرابع في ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يستهدف فريق فهود زعبيل الفوز باللقب الرابع في منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية التي تنطلق بداية الأسبوع الثاني من مايو المقبل بمشاركة 6 فرق هي فهود زعبيل والمفاجأة ودبي 2020 و البركان وبن ثاني ودبي 2021، ويراهن فهود زعبيل على التتويج باللقب بعد أن عزز صفوفه بمجموعة من اللاعبين المميزين، حيث تضم قائمته لاعبين من نجوم الكرة الطائرة في العالم و4 محترفين في الدوري الإماراتي و4 لاعبين من منتخبنا الوطني، ويعد فهود زعبيل رقماً صعباً في دورة ند الشبا، حيث سبق له التتويج باللقب 3 مرات إضافة إلى حصوله على المركزين الثاني والثالث.

وأكد سيف مطر الجابري مدير فريق فهود زعبيل أنه لا بديل عن التتويج باللقب وفي خلاف ذلك سيلجأ لحل الفريق، وقال: تعودنا على التألق في دورة ند الشبا وباستثناء النسخة الماضية التي احتل فيها الفريق المركز الرابع بسبب الإصابات وعدم توافر البديل الجاهز، وقد تعلمنا الكثير من الدروس وسنقوم بتسجيل 14 لاعباً واخترنا 3 لاعبين لكل مركز لتفادي ضغط البطولة وإيجاد البديل في حال الإصابة.

وأضاف: نطمح لاستعادة اللقب أو سنقرر عدم المشاركة في السنوات المقبلة في حال فشلنا في تحقيقه، لقد بذلنا جهوداً كبيرة في الدورات السابقة وصرفنا أموالاً كثيرة من أجل إعداد الفريق ولكننا لم نوفق في الدورتين الأخيرتين، وبشكل عام دورة ند الشبا وكما عودتنا ستكون مسرحاً لعروض مميزة في الكرة الطائرة ومواجهات كسر عظم بين الفرق المشاركة، وتوقع الجابري وصول فهود زعبيل وفريق المفاجأة إلى المباراة النهائية.