«ميدان» راعياً ماسياً لدورة ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّع مجلس دبي الرياضي، ومجموعة ميدان، اتفاقية رعاية، أصبحت بموجبها ميدان، راعياً ماسياً، للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان من كل عام، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبد الناصر الخياط نائب الرئيس للشؤون التجارية والمنطقة الحرة بمجموعة ميدان، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وعدد من مديري الأقسام وموظفي المجلس.

ارتباط بالدورة

وأعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بتجديد رعاية مجموعة ميدان لدورة ند الشبا الرياضية، وقال: ارتبطت مجموعة ميدان بدورة ند الشبا الرياضية منذ بدايتها، ويسرنا أن نعلن اليوم استمرار هذه الشراكة بين مجموعة ميدان، إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي نفخر بها وبدورها على صعيد الرياضة عموماً، وفي مجال سباقات الخيول خصوصاً، ولا شك أن تجديد الشراكة بين الدورة ومجموعة ميدان، يؤكد الحرص المشترك على دعم القطاع الرياضي، من خلال تطوير هذه الدورة، وزيادة الفعاليات السنوية فيها، وكذلك خدمة المجتمع، من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزاً لأجيال المستقبل، وداعماً لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة التي تجمعهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم.

مبادرات رائعة

ومن جانبه، قال محمد عبد الناصر الخياط نائب الرئيس الشؤون التجارية والمنطقة الحرة بمجموعة ميدان: يسر مجموعة ميدان، أن تكون مرة أخرى راعياً بلاتينياً لدورة ند الشبا الرياضية، مع استمرار هذا الحدث الكبير في الازدهار، نتطلع إلى مشاركتنا لتنمية قيم الروح الرياضية والمثابرة في دولة الإمارات، بشكل عام، وفي إمارة دبي بشكل خاص، في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز للرياضة واللياقة البدنية والترفيه.

وأضاف: "تتضمن الدورة 13 لعبة رياضية مختلفة، وهذا يشجع مجموعة ميدان على دعم ورعاية مثل هذه المبادرات الرائعة، التي تستهدف العديد من الاهتمامات والفئات، وهذا يخدم أحد أهداف مجموعة ميدان، الذي يتضمن الترويج والتشجيع على ممارسة جميع أنواع الرياضات، وتحرص مجموعة ميدان على الاستثمار في بناء البنية التحتية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، لأهميتها في بناء صحة وسعادة كافة أفراد المجتمع، حيث أنشأنا مسارات للجري ومسارات للدراجات الهوائية بكلفة 60 مليوناً، كما أطلقنا مجمع ماكس آند إيجل، الذي تصل سعته إلى 500 ألف قدم، حيث يتضمن منشآت رياضية مغطاة وخارجية، بما في ذلك أحواض السباحة ومضمار الجري، والعديد من المنشآت الأخرى.

رؤية

تعتبر دورة ند الشبا، نموذجاً لرؤية القيادة الرشيدة، بجعل الرياضة أسلوب حياة، إذ أولت القيادة، قطاع الرياضة اهتماماً كبيراً، باعتباره قطاعاً أساسياً من قطاعات الحياة، ومؤثراً في نمو ورفاهية المجتمع، وفي سعادته وصحة أفراده من مختلف الجنسيات، وعلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وهو ما ترسخه الدورة، وتوفيرها فرصة لتلاقي الشباب وكافة فئات المجتمع، في أجواء الشهر الفضيل.