بني ياس يحصد ذهبيتين في ختام كأس رئيس الدولة للمبارزة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بالعاصمة أبوظبي، فعاليات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة للموسم الرياضي الحالي، والتي أقيمت على مدار يومين، وخصص اليوم الأول لمسابقات الفتيات، وخصص اليوم الختامي أول من أمس، لمسابقات الرجال، بمشاركة أكثر من مائة لاعب يمثلون مختلف الأندية والمراكز، تنافسوا في الأسلحة الثلاثة، و فاز لاعبو بني ياس بذهبيتي مسابقتي سلاح الشيش «الايبيه»، وسلاح المبارزة «الفلوريه».

بينما خطف نادي الشارقة ذهبية سلاح السيف الحسام «السابر»، وتوج الفائزين محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية، والدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام للاتحاد، بحضور سهيل سعيد العامري رئيس مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، وعدد من مسؤولي الأندية ورؤساء الفرق.

وأشاد محمد غانم المنصوري، بالمستوى الذي وصلت إليه المبارزة الإماراتية وقال: نحن اليوم في بطولة تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، وهي بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة، وشهدت مشاركة كبيرة من مختلف أندية ومراكز المبارزة بالدولة، مما يعني أن هناك اهتماماً كبيراً باللعبة من الجهات الرسمية بالدولة وأيضا اقبال الطلاب والطالبات على ممارستها، والتي أصبحت تضاهي العديد من الأنشطة الرياضية.

دعم اللعبة

ومن جانبه، أعرب سهيل سعيد العامري، عن شكره للاتحاد، على الجهود المبذولة للنهوض بلعبة المبارزة، وقال: نحن جميعاً في نادي بني ياس، ندعم المبارزة وأيضاً اللاعبين والمدربين لاسيما أن الفريق يتربع على عرش المبارزة الإماراتية حالياً، ولقد شهدت الدولة طفرة نوعية في رياضة المبارزة نتيجة اهتمام الأندية.

كوادر

بذلت اللجنة المنظمة جهداً كبيراً في إدارة البطولة بحرفية تؤكد على أن كوادر اتحاد المبارزة أصبحت قادرة على إدارة أقوى البطولات المحلية والعالمية يذكر أن اللجنة الفنية للبطولة برئاسة د محمد عطية ولجنة الحكام برئاسة الحكم الإماراتي موسى البلوشي كما أدار المسابقات الحكام الدوليون مريم صلاح و مناد غازي وحسام جلال وتميم غازي وسراج العلي وعلاء لبيب ووليد العدواني.