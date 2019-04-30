«فورمولا أبوظبي» جاهز لانطلاقة سباق تحدي روين الكلاسيكي 24 ساعة

المصدر: روين - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، في مدينة روين الفرنسية، منافسات تحدي روين الكلاسيكي 24 ساعة لزوارق الفورمولا1، والذي ينطلق في موسمه السابع والخمسين، على التوالي بمشاركة قوية وحضور من 23 زورقاً، يتقدمهم زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد الطاير وراشد القمزي وشون تورنتي وتوليو أباتي، وزورق أبوظبي 34 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الرميثي وفالح المنصوري ومحمد المحيربي، وينتظر الفريق اليوم منافسة حاسمة وقوية في الجزء الأول من تحدي الساعات الأربع والعشرين، والذي يختتم غداً بإقامة المرحلة الثانية، ويتطلع فريق أبوظبي إلى أن يحقق في اليوم الأول، العدد الأكبر من الدورات، ما يؤهله للاستمرار وبثقة في اليوم الثاني للسباق والمنافسة على اللقب، ويمر مسار السباق في نهر سينا، لمسافة 3 كيلو و600 م، وهي المسافة الأطول تاريخياً، في سباقات الفورمولا بمختلف فئاتها، ويطمح فريق أبوظبي في أن يكرر إنجازه بالفوز مرة أخرى باللقب، كما حدث في موسم 2016، وليكون أول ألقابه العالمية للموسم الحالي.

اطمئنان وتحفيز

وحرص الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، على التواصل مع بعثة الفريق والتعرف على الاستعداد والجاهزية للفريق قبل المنافسة، وتشارك زوارق أبوظبي في منافسات 24 ساعة للموسم الرابع على التوالي بالأرقام 35 و36،وبنفس الأرقام التي بدأ بها أول موسم في 2016، ويعتز الفريق بهذه الأرقام في سباق روين، حيث إنه حمل لقب البطولة وللمرة الأولى بهذه الأرقام، وبدوره، حفز سالم الرميثي رئيس البعثة، متسابقي الفريق قبل بدء المنافسة، وأكد أنهم قادرون على تحقيق نتائج تعكس قوة الرياضة الإماراتية في البحر وحضورها الدائم، وقال الرميثي لأعضاء الفريق: أنا على ثقة كبيرة بقدراتكم وبما تستطيعون تقديمه لاسم الإمارات وتمثيلها بالشكل المشرف في المنافسة، ولديكم القدرة على أن تكونوا في المقدمة دائماً.

اجتماع

قبل انطلاق المنافسة، شهدت خيمة فريق أبوظبي، اجتماعاً مهماً للمدرب جيدو كابليني، مع المتسابقين، بحضور سالم الرميثي رئيس البعثة، حيث أعطى جيدو، تعليماته الأخيرة، قبل دخول أجواء السباق، للمنافسة القوية والجادة، كما حدد معهم أيضاً، الجدول وفترات نزول المتسابقين إلى المياه، مع مراعاة أن يقوم أي متسابق، بالإبلاغ بعدم قدرته على الإكمال، في حال كان هناك أي عائق لديه يمنعه من ذلك.