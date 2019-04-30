ميدان لهباب يحتفل بمهرجان الهجن الرابع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ضمن احتفالات ختام موسم سباقات الهجن أقام ميدان لهباب مهرجانه الرابع صباح أول من أمس على مدى 12 شوطاً لفئة الفطامين، وجوائز قيمة عبارة عن كؤوس ذهبية و12 سيارة للفائزين تبرع بها مجموعة من ملاك الهجن، وانفردت «أسرار» المملوكة لسعيد عتيق المقعودي بالفوز بالشوط الرئيس الأول وتصدر «الذيب» لعلي محمد مطر بن غدير الشوط الثاني، وانتزعت «شواهين» لمصلح سعيد المنصوري كأس الشوط المفتوح.

من جانبه، أعرب ماجد بن بليشة الفلاسي رئيس ميدان لهباب عن شكره وتقديره لأصحاب السمو الشيوخ الكرام على الدعم اللامحدود لسباقات الهجن واهتمامهم بهذا الموروث الشعبي والحرص على تطويره كما وجه الشكر لنادي دبي لسباقات الهجن على رعايته لهذا المهرجان والشكر موصول للمساهمين والمتبرعين بالجوائز، واللجان التنظيمية المختلفة.