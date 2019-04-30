أبوظبي تستضيف نهائي بطولات «يو إف سي» العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و«يو إف سي» العالمية، المؤسسة المتخصصة في مجال الفنون القتالية المختلطة، توقيع شراكة جديدة لتنظيم فعاليات وبطولات «يو إف سي» الشهيرة في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة، انطلاقاً من بطولة «يو إف سي 242» المقرر إقامتها 7 سبتمبر المقبل.

تمثل منافسات «يو إف سي» جزءاً من أجندة الفعاليات الضخمة والمتنامية التي تنظمها أبوظبي باستقطابها مجموعة جديدة من المهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من المبادرات، وتحظى عودة «يو إف سي» المرتقبة إلى أبوظبي، أول مرة منذ عام 2014، بتغطية تلفزيونية مباشرة على الهواء عبر نخبة من شركات البث العالمية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي: نجحت العاصمة في تعزيز حضورها كوجهة سياحية فريدة تقدم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تواكب أذواق جميع شرائح الجمهور والزوار، وتحظى أبوظبي بعلاقات قوية مع نخبة من منظمي الفعاليات الرياضية العالمية مثل بطولة كأس العالم للأندية FIFA، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وسباق ريد بول الجوي.

وكانت «يو إف سي» قد نظمت بطولات تم بثها بشكل مباشر في أبوظبي خلال عامي 2010 و2014. ونجحت «يو إف سي» بترك بصمة تاريخية عبر تنظيم أولى بطولاتها في أبوظبي «بطولة المصارعة القصوى يو إف سي 112» عام 2010، والتي سجّلت أول ظهور لهذه المباريات خارج الولايات المتحدة.