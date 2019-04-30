شباب الأهلي يواجه الجزيرة في نصف نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يلتقي اليوم شباب الأهلي مع الجزيرة، والوصل مع الشارقة، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، في مواجهتين لا تقبلان أنصاف الحلول، ولا التعويض، لكون الفائز سيضع قدمه في نهائي البطولة، المقرر يوم الجمعة المقبل، وينافس على الكأس الأغلى بالموسم في نسخته الـ 42.

وفي الطرف الثاني، يخوض شباب الأهلي «حامل اللقب»، مباراته مع الجزيرة بصالة العين، متسلحاً بكوكبة لاعبيه من أصحاب الخبرات، بقيادة عيسى البناي ووحيد مراد وعبد الله أحمد ويوسف بلال وعبد الله خليفة ومرزوق أحمد ومحمد جمعة وسلطان الطويلة، إلى جانب المحترف البحريني حسين الصياد، ومن خلفهم الأبرز بساحات اللعبة، الحارسان عبد الرحمن خميس وعمر خليفة. وتفوق شباب الأهلي على منافسه في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري. فيما يطمح فريق الجزيرة لتضميد جراح الموسم

يدرك محمد معاشو مدرب الوصل، نقاط الضعف والقوة في فريق الشارقة، والذي قاده مواسم عدة، ويسعى خلال المباراة التي تقام بصالة سعيد بن مكتوم بالقلعة الخضراء، إلى الوصول إلى النهائي من أقصر الطرق، ومواصلة تألقه في الموسم.

ويقود الفريق، عبد الله الصفار وخالد رمضان ومبارك مسعود وطارق إبراهيم وعبد الجليل معاشو وحبيب عيسى وأحمد حسين ومحمد الطي، إلى جانب المحترف التونسي سليم الهدوي، ومن خلفهم الحارس الأبرز بساحات اللعبة، محمد إسماعيل.