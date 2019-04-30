نجاح كبير لفعاليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية، الذي نظمته شركة أتكس انترناشونال بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في أرينا فستيفال دبي، وشارك فيه أكثر من 70 شركة دولية عرضت أحدث المنتجات الخاصة بمجال اللياقة البدنية والصحة، وشارك فيه العديد من المتخصصين في تطوير وتحديث صناعة الرياضة بالعالم من 16 دولة من مختلف قارات العالم، واستمرت فعالياته على مدار يومين، وحضر افتتاح المعرض ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفارس المرتضى المدير العام للمعرض، وعدد من منتسبي مجلس دبي الرياضي وأصحاب الشركات من العارضين.

وقال آل رحمة: نحن سعداء أن نشهد نمو قطاع صناعة الرياضة وخصوصاً في مجال اللياقة البدنية والرياضة المجتمعية كونها تساهم في صحة وسعادة أفراد المجتمع وتمتعهم بالحيوية والنشاط وتدعم مشاركتهم في عجلة التنمية التي يشهدها وطننا.

وأضاف ناصر أمان آل رحمة: "يحرص مجلس دبي الرياضي على مد جسور التعاون مع كافة الجهات لخدمة أهداف الرياضة السامية وتطوير القطاع الرياضي في الدولة، ويعد هذا المعرض من أبرز الأحداث في أجندة الفعاليات الرياضية بدبي، حيث يعد من أنجح المعارض الدولية التي يتم خلالها الكشف عن أحدث التقنيات والأجهزة التي تنتجها الشركات العالمية المتعلقة بالرياضة التي تفضل أن تعلن عن منتجاتها في دبي، حيث أصبحت دبي هي الوجهة المفضلة لدى صناع الرياضة والرياضيين من مختلف دول العالم".