اعتماد برنامج إعداد أصحاب الهمم لـ«طوكيو 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم في اجتماعه الدوري بنادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس الإدارة برنامج المشاركات الخارجية التي تعد محطات تأهيلية للاعبينا للمشاركة في التحدي البارالمبي القادم بطوكيو 2020، واستعرض الآليات والبرامج التي من شأنها تسيير ‏أعمال لجان الاتحاد والإدارات الفنية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

واطلع المجلس على تنفيذ ‏سياسة الاتحاد لتحقيق خطته الاستراتيجية ‏التي تهدف إلى الارتقاء برياضة أصحاب الهمم بالدولة ‏وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، كما وقف على الخطط التي تهدف إلى تطوير ورفع مستويات المنتخبات ‏الوطنية تمهيداً للاستحقاقات المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس الإدارة وذيبان المهيري الأمين العام

وأشاد محمد فاضل الهاملي بدعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم وتوجه بالشكر إلى الداعمين والرعاة والأندية وقال: أصحاب الهمم قطفوا ثمار مشاركاتهم السابقة في عيد الرياضيين السنوي والذي كان له انعكاساته الإيجابية على مسيرة اللاعبين بمختلف أنشطتهم والذي مثل نقلة نوعية في العديد من الألعاب ليتواجد أبطال أصحاب الهمم على منصات التتويج في تكريم الرياضيين ما يعد أكبر مؤشر إلى أن رياضة أصحاب الهمم تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.

وأشار الهاملي إلى أن تفعيل برنامج الناموس سيكون له مردود إيجابي من خلال تقديم الدعم للاعبين الذين تم اختيارهم لتحقيق هدفنا بالوصول إلى «طوكيو 2020».