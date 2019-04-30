30 دارساً في دورة حكام الدراجات المستجدين

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

افتتح عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات أمس دورة الحكام المستجدين التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مركز إعداد القادة بهدف دعم قاعدة الحكام بالاتحاد ونقل الزرعوني للمشاركين في كلمة الافتتاح تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامة احمد الشعفار متمنياً لهم التوفيق والاستفادة من محاضرات الدورة ليكونوا من الحكام المتميزين مستقبلاً، ينتظم في الدورة التي تقام في مقر الاتحاد بالشارقة 30 دارساً من الجنسين وتتضمن محاضرات عملية ونظرية يلقيها المحاضر الوطني سيف سرور الشرقي بإشراف وتنسيق السكرتير الفني الحسن عقيلي ويمنح جميع المشاركين شهادة حضور من مركز إعداد القادة وشهادة نجاح من اتحاد الدراجات لمن يجتاز الاختبارات والتي تؤهل للانضمام لهيئة التحكيم.