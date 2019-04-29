نجاح كبير لـ«تحدي حتا للكاياك للسيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في بحيرة سد حتا، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة للسيدات من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث يعد السباق الأول من نوعه بالدولة الذي خصص للسيدات فقط.

وتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها»، التي أطلقتها في عام 2017 حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف دعم تعليم الأطفال وخاصة الفتيات في الدول النامية، مع التركيز على المناطق التي تواجه فيها الفتيات تحديات تعليمية، ويتم تنفيذها في عدد من الدول بالشراكة مع «دبي العطاء»، جزء من مبادراتصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، « رعاه الله» العالمية.

تتويج

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي جانباً من السباق الذي نظمته لجنة المرأة والرياضة بالمجلس ،وأقيم برعاية شركة حتا للكاياك، وقامت بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، بحضور الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم.

وميثاء شعيب عضو لجنة المرأة والرياضة، وصالحة البسطي عضو لجنة المرأة والرياضة، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة مدير لجنة المرأة والرياضة، وأحمد البدواوي مؤسس شركة حتا للكاياك، وتم تكريم الرعاة والداعمين للحدث شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة حتا للكاياك.

نتائج

وفازت في سباق 1200 متر في الفئة من 15 إلى 29 سنة النيوزلندية كريستي هايد وأنهت السباق في زمن قدره 12:44 دقيقة، تلتها الإماراتية آمنة بن بحر بزمن 13:53 دقيقة، وحلت الإسبانية نسيمة حراق في المركز الثالث بزمن 14:04 دقيقة.

وفازت بالمركز الأول لسباق 1200 في فئة 30 سنة وما فوق، الصربية ميلينا ميتك في زمن قدره 12:32 دقيقة، تلتها الإيرلندية جيل دونيغان بالمركز الثاني في زمن قدره 13:50 دقيقة، ثم الفلبينية هرنينا أيوب في زمن قدره 14:18 دقيقة. وفازت الفلبينية ماري روث بسباق 700 متر في فئة من 15 إلى 29 سنة، في زمن 7:51 دقائق،

تلتها الإماراتية عائشة فولاد في المركز الثاني بزمن 8:07 دقائق، وحلت الإماراتية سارة العلماء ثالثة بزمن 8:33 دقائق.

وفازت الفلبينية إيماكوليت بسباق 700 متر فئة 30 سنة وما فوق محققة زمناً 7:18 دقائق، تلتها مواطنتها بانتاليون بزمن 7:48 دقائق، ثم العراقية سورة ماجد بزمن 7:58 دقائق.

تجربة جديدة

وعبرت لمياء خان عن سعادتها بالمشاركة الواسعة في السباق الأول من نوعه وقالت: تخوض النساء كل يوم تجربة جديدة وتحدياً جديداً، وتحرص لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات ، ونفخر بالإقبال الكبير من مختلف الجنسيات والأعمار على المشاركة في الرياضة الجديدة، ولمسنا السعادة على وجوههن.

وأضافت: ستكون هناك المزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية المخصصة للسيدات خلال الفترة المقبلة، وستبذل لجنة المرأة والرياضة قصارى جهدها بالتضافر مع كافة المؤسسات للوصول بالرياضة النسائية إلى العالمية.