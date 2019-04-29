سلة الإمارات تحتكر اللقب الخليجي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

واصلت كرة السلة الإماراتية احتكارها اللقب الخليجي على مستوى الأندية للمرة الخامسة على التوالي بالفوز الغالي الذي حققه فريق الشارقة على المنامة البحريني 82-74 في ختام النسخة 39 التي جرت في مملكة البحرين ليحتفظ الشارقة باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد أن حققه العام الماضي في سلطنة عُمان.

وجاء فوز الشارقة بعد مشوار ناجح بحصوله على العلامة الكاملة والفوز في جميع مباريات البطولة ابتداءً من تصدره الدور الأول في مجموعته الأولى مروراً بفوزه على السيب العُماني في ربع النهائي ثم على الشمال القطري في نصف النهائي وانتهاءً بالفوز على صاحب الأرض المنامة في المباراة النهائية، وتمكن ممثل الإمارات الثاني شباب الأهلي من إحراز الميدالية البرونزية بالفوز على الشمال القطري 98-80 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

سيطرة إماراتية

وبهذا التتويج الغالي تواصل الأندية الإماراتية سيطرتها على خليجي كرة السلة للأندية الأبطال في آخر 5 نسخ، حيث سبق لشباب الأهلي حصد 3 ألقاب متتالية ثم جاء الشارقة ليتوج بالكأس مرتين متتاليتين.

وفي الختام قام الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وبحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بتتويج أبطال الشارقة بالميدالية الذهبية والكأس، وسط أفراح كبيرة من أعضاء البعثة واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لنادي الشارقة.

مكاسب حقيقية

وعبر المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم المدير الفني لفريق الشارقة عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه الفريق، وقال إن المكسب الحقيقي في ظهور جيل الأمل من خلال التوليفة التي خاض بها الشارقة البطولة والتي يغلب عليها عنصر الشباب، ومن بينهم أصغر لاعب في تاريخ بطولات الخليج محمد محمود الهاشمي «حمود» الذي شارك فعلياً في البطولة وكان من أبرز لاعبي الفريق.

وأوضح عبدالحميد إبراهيم أن أكثر ما يميز فوز الشارقة باللقب مرتين على التوالي أن الإنجازين تحققا بفريقين مختلفين فالفريق الحالي شارك فيه 5 لاعبين لم يشاركوا العام الماضي في البطولة التي أحرزها الشارقة في مسقط، وهي ميزة كبيرة تخدم كرة السلة الإماراتية من خلال ظهور جيل شاب من اللاعبين قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن إنجازات الأندية وحدها تبقى ناقصة ما لم تستفد منها المنتخبات الوطنية.

وأشاد عبدالحميد بما قدمه جميع اللاعبين وبالدور الذي قام به مجلس إدارة نادي الشارقة في الاهتمام بجميع الألعاب ومنها كرة السلة.

5

يعد اللقب الخليجي للشارقة هو الخامس خارجياً للمدرب عبدالحميد إبراهيم والثالث خليجياً له حيث أحرز اللقب مرة واحدة مع الوحدة ومرتين مع الشارقة إضافة لقيادته الشارقة لإحراز البطولة العربية وقيادته اتحاد جدة للقب الآسيوي.

محمد عبيد: الإنجاز ثمار رعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة

أهدى محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الإنجاز الخليجي الذي حققه فريق كرة السلة ونيله لقب النسخة 39 للأندية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله - وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ــ رعاه الله - وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى شيوخ الإمارات قاطبة.

وقال محمد عبيد إن ما تحقق بعد دعم واهتمام القيادة الرشيدة، جاء بفضل المجهودات التي بذلها مجلس إدارة نادي الشارقة وعلى رأسه سالم عبيد الحصان وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الشارقة الرياضي.

مشيراً للدور الكبير الذي قام به المسؤولون في كرة السلة بالنادي وعلى رأسهم مشرف اللعبة علي الأميري، كما أثنى محمد عبيد على المدرب عبدالحميد إبراهيم ووصفه بـ«الداهية» على حد وصف جميع المنافسين الذي يعرفون كفاءة مدربنا الوطني عبدالحميد.

وقال محمد عبيد إن جميع اللاعبين قدموا مستوى مميزاً استحقوا عليه الفوز الغالي واحتفاظ الإمارات باللقب الخامس على التوالي.

القرقاوي: فخورون بفوز الإمارات باللقب

هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، القيادة الرشيدة في الدولة، وشعب الإمارات بالإنجاز الذي حققه فريق الشارقة في بطولة الأندية الخليجية، وقال إن الفوز الغالي فخر كبير لسلة الإمارات، على الصعيد الخارجي عموماً، والخليجي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن اللقب جاء عن جدارة واستحقاق، بشهادة المنافسين قبل الإماراتيين.

وقال القرقاوي إن ممثلي الإمارات شباب الأهلي والشارقة، قدما مشواراً مميزاً، والاثنان كانا في منصة التتويج، بإحراز الشارقة للمركز الأول، وشباب الأهلي للمركز الثالث والميداليات البرونزية، مشيراً إلى أن اتحاد السلة فخور للغاية بهذه النتيجة، التي تدفع لمزيد من العمل والتطوير، لا سيما والمستويات المميزة للشارقة وشباب الأهلي، تصب لمصلحة المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.