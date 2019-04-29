دبي تتصدر «تايكواندو البنات» في الأولمبياد المدرسي

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

تصدرت منطقة دبي التعليمية منافسات تايكواندو البنات ضمن النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي التي تقام بين 20 أبريل الجاري و4 مايو المقبل بمشاركة 2074 طالباً وطالبة من 10 مناطق تعليمية هي أبوظبي ودبي والعين والشارقة والشارقة الشرقية وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة والظفرة وأم القيوين.

وحققت دبي 11 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول للتايكواندو المخصص للبنات، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، ومثلها برونزية، بينما جاءت الشارقة في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين، وحلت عجمان في المركز الثالث برصيد 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، وحضر منافسات التايكواندو التي أقيمت أول من أمس بصالة الحديبية، طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة وعائشة الصيري مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية بوزارة التربية والتعليم.

جودو الفتيات

وتصدرت منطقة الشارقة الشرقية التعليمية منافسات الجودو للفتيات التي أقيمت بدورها أول من أمس بصالة الحديبية بدبي، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة بالأولمبياد المدرسي.

وجاءت صدارة الشارقة الشرقية بعدما فازت بـ10 ميداليات منها 5 ذهبيات و5 برونزيات، وحلت منطقة أبوظبي التعليمية في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات منها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، وجاءت منطقة الفجيرة ثالثاً برصيد 16 ميدالية منها ذهبية واحدة و6 فضيات و9 برونزيات، وعجمان رابعاً بـ 3 ميداليات منها ذهبية واحدة وبرونزيتان.

الثروة الحقيقية

وأكد خالد المدفع أن برنامج الأولمبياد المدرسي عزز ممارسة الرياضة لدى الطلبة وخاصة في الألعاب الفردية التي تعاني من ندرة المواهب، وقال: نحن سعداء بممارسة أبنائنا للرياضة بشغف وحب كبيرين، والمنافسة من أجل الفوز بالميداليات والصعود على منصات التتويج.

ونؤكد أهمية تقديم كل أنواع الدعم لهذا النوع من المبادرات والبرامج الوطنية التي تستهدف شريحة مهمة وهي النشء، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي نبني عليها الكثير من الآمال والطموحات في تمثيل الوطن في المحافل الدولية من خلال تبني مخرجات الأولمبياد المدرسي وصقل المواهب في مراكز متخصصة وفقاً لأسس علمية، واستناداً على نتائجهم وأرقامهم التي حققوها في مختلف البطولات.

تطوير البرنامج

وقال المدفع إن إدخال مسابقات جديدة ضمن منافسات التايكواندو والجودو بالأولمبياد المدرسي يعكس مدى حرص كل الأطراف على تطوير البرنامج والارتقاء بمستواه، وتوفير عوامل النجاح والاستمرارية له، وأضاف: شاهدنا إدراج مسابقة الكاتا برياضة الجودو لفئتي البنين والبنات وكذلك دخول بعض الأساليب الجديدة في لعبة التايكواندو، وكلها أفكار واقتراحات هدفها الأول جعل البرنامج محطة قوية لاستقطاب المواهب.

91

بنهاية منافسات التايكواندو والجودو في فئة البنات، واصلت أبوظبي صدارتها للنسخة السابعة بـ 91 ميدالية منها 36 ذهبية و31 فضية و24 برونزية، فيما حلت دبي ثانياً بـ71 ميدالية منها 30 ذهبية و22 فضية و19 برونزية، واحتلت منطقة الشارقة الشرقية المركز الثالث بـ56 ميدالية بواقع 18 ذهبية و12 فضية و26 برونزية، والعين رابعاً بـ 63 ميدالية بواقع 16 ذهبية و26 فضية و21 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية خامساً بـ48 ميدالية منها 14 ذهبية و15 فضية و18 برونزية.