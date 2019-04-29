العروبة بطلاً لدوري كرة الطاولة للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج العروبة بدوري كرة الطاولة للسيدات للموسم الرياضي الحالي، الذي استضافته مؤسسة الشارقة للرياضة، بعد فوزه في جميع مبارياته، وحصوله على العلامة الكاملة، وجاء نادي الوصل ثانياً، وحل نادي الشارقة لرياضة المرأة ثالثاً، بينما حصل نادي الشارقة لرياضة المرأة، على بطولة دوري الناشئات، وحصلت أكاديمية ديب على المركز الثاني، وأكاديمية أبوظبي على المركز الثالث، وقامت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة رئيس اللجنة النسائية، ويرافقها علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، بتتويج الفرق الفائزة في دوري السيدات والناشئات.

وقالت المهندسة مجد البلوشي، إن هذا الموسم شهد زيادة في عدد اللاعبات المواطنات من فئة الناشئات والبراعم وهو ما يطمح إليه الاتحاد ولجنة كرة الطاولة النسائية.