ثلاثية تاريخية لطائرة الوصل النسائية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توّج الوصل بطلاً لدوري الكرة الطائرة للفتيات للموسم الحالي، لتحافظ طائرة الوصل النسائية على عرش التفوق في الدولة، بعدما بلغت حصيلتها هذا الموسم، ثلاثة ألقاب تاريخية مهمة، بالفوز بكأس الاتحاد للسيدات في بداية الموسم الحالي، ثم الفوز بدوري السيدات منذ أيام قليلة، وأخيراً التتويج بلقب دوري الفتيات.

وجاء تتويج الوصل، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، رئيس لجنة الكرة الطائرة النسائية، بعدما أنهت فتيات الوصل مشوارهن في البطولة، وهن متصدرات للترتيب العام للفرق الخمسة التي شاركت في البطولة، إذ حقق فريق الوصل للكرة الطائرة للفتيات، الفوز في 7 مباريات، وتلقى خسارة واحدة، وجمع 21 نقطة، واحتل شباب الأهلي المركز الثاني بخمسة انتصارات و15 نقطة، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، المركز الثالث بأربعة انتصارات و12 نقطة.

وأعربت سامية شاهين ميرزا إداري الطائرة بنادي الوصل، عن سعادتها بتحقيق لقب دوري الفتيات للموسم الحالي، وحصاد النادي للألقاب النسائية الثلاثة في الموسم الحالي، وتوجهت بالشكر إلى الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، على جهودها المتواصلة في تطوير اللعبة في الدولة، رغم الصعوبات الكثيرة المواجهة للطائرة النسائية.