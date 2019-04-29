شباب الأهلي يكمل مربع كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكمل فريق شباب الأهلي لكرة اليد للرجال، عقد فرق المربع الذهبي، التي تتنافس على لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وانضم «فرسان دبي» إلى فرق الوصل والجزيرة والشارقة، وذلك مع ختام منافسات الدور ربع النهائي، بمباراة وحيدة أقيمت أول من أمس، نجح خلالها شباب الأهلي، في تحقيق فوز عريض متوقع، بعقر داره، على فريق الوحدة الضيف الجديد على المسابقات المحلية هذا الموسم بنتيجة 35/‏‏‏22.

وسيلتقي في نصف النهائي، «فرسان دبي» مع الجزيرة، بصالة نادي العين عند الساعة السادسة والربع مساءً، ويلعب الوصل مع الشارقة على صالة سعيد بن مكتوم بدبي، في الساعة الخامسة مساءً، وفقاً لما أعلنته لجنة المسابقات في الاتحاد، وبعد الموافقة على استضافة المباراتين.

ولم يجد فريق شباب الأهلي حامل اللقب، صعوبة في عبور فريق الوحدة رغم أن بداية المباراة جاءت متكافئة بالتعادل 3/‏‏‏3 عند الدقيقة السادسة، ومن ثم يسيطر «فرسان دبي» على بقية الشوط لعباً ونتيجة وحتى نهايته 21/‏‏‏9، ليحسموا المباراة مبكراً، بفارق مريح، بل واصلوا تفوقهم في الشوط الثاني رغم مشاركة الصف الثاني في أغلب فترات الشوط، ما منح الفريق الضيف، فرصة اللعب من دون ضغوط وبأريحية وسط قناعته بعدم إمكانية اللحاق بمنافسه الأكثر خبرة، وبالفعل حسم أصحاب الأرض اللقاء بفارق 13 هدفاً.