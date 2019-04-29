20 موظفة في برنامج مهارات القيادة من منظور الفروسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت مؤسسة دبي للمرأة النسخة السادسة من البرنامج التدريبي «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، التي تم تنظيمها على مدى يومين، بمشاركة 20 موظفة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وذلك ضمن جهود مؤسسة دبي للمرأة الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر النسائية الإماراتية، ويهدف البرنامج بنهجه المبتكر، من خلال التفاعل مع الخيل، إلى تعزيز الوعي بالذات لدى المشاركات وتطوير الثقة بالنفس ومهارات القيادة.

ويعقد في بيئة مختلفة عن مجال اختصاص المشاركات، مما يتيح لهن اكتشاف أنفسهن وقدراتهن من زوايا مختلفة، ويوفر لهن فرصة فريدة للكشف عن مواهبهن في القيادة، وركز البرنامج، الذي قدمته خبيرة الموارد البشرية العالمية والمحاضرة الجامعية يولندا سينج، على توفير فرصة مختلفة لبناء الثقة بالنفس والتغلب على الخوف من أجل بناء الشخصية وتنمية مهارات القيادة.

التطوير الشخصي

وأكدت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة التزام المؤسسة بتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتعزيز التطوير الشخصي والمهني للمرأة العاملة لإتاحة المزيد من فرص النجاح أمامها في مختلف القطاعات، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لتأهيلها قيادياً ووظيفياً، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

مشيدةً بالدعم المتواصل الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات لتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقالت إن البرنامج يهدف إلى توفير فرصة للتغلب على الخوف والتحديات وبناء الثقة بالنفس واكتساب مهارات القيادة، كما يساهم في اكتشاف الصفات الحقيقية لقدرات قيادة الفريق من خلال أنشطة متنوعة في الإدارة.

مستويات متقدمة

وبدورها، أعربت سلطانة سيف عن شكرها لشركة كلوي العالمية للاستشارات، مشيدة بخبرتها الواسعة في تقديم البرامج والاستشارات التعليمية المؤثرة التي تركز بشكل خاص على مهارات تحقيق الذات والمهارات التعليمية في بيئة تعليمية آمنة، مشيرة إلى أن البرنامج تم تصميمه للمضي قدماً بمهارات المشاركات والانتقال بهن إلى مستويات متقدمة والعمل على مواجهة التحديات الشخصية، وذلك عن طريق التركيز على تطوير مهارات القيادة الشخصية من خلال منهجية القيادة من منظور الفروسية الأكثر مرونة وفعالية.