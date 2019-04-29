«سوق دبي الحرة» راعياً بلاتينياً لدورة ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتواصل دعم المؤسسات الوطنية، للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، خلال شهر رمضان من كل عام، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث وقع مجلس دبي الرياضي، والسوق الحرة بدبي، اتفاقية رعاية، أصبحت بموجبها السوق الحرة بدبي، راعياً بلاتينياً للدورة.

وقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات بالسوق الحرة بدبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وعدد من مديري الأقسام وموظفي المجلس.

حدث رياضي مجتمعي

ورحب سعيد حارب باستمرار رعاية السوق الحرة بدبي لدورة ند الشبا الرياضية، الذي يأتي في إطار سياسة هذه المؤسسة الوطنية لدعم الرياضة باعتبارها أحد أهم الأنشطة الحياتية التي ترتبط بسعادة الإنسان، وأكد أن دورة ند الشبا الرياضية، هي الحدث الأبرز على المستوى الرياضي والمجتمعي خلال شهر رمضان.

كما أن تأثيرها يستمر على مدار العام من خلال الارتقاء بالمستوى التنافسي لرياضيينا واكتساب المزيد من الخبرات وأيضاً من خلال تعزيز علاقة العائلة بالأحداث الرياضية بالحضور والتشجيع وتحفيز أجيال المستقبل لنهج الرياضة.

فوائد كثيرة

ومن جانبه قال صلاح تهلك: تحرص السوق الحرة، على أن يكون لها دور في تنظيم أو رعاية فعاليات رياضية خلال شهر رمضان.

حيث إن ممارسة الرياضة في شهر الصوم، لها فوائد كثيرة على صحة كل أفراد المجتمع، وتساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونحن نفتخر بأن نجدد الرعاية لدورة ند الشبا، التي تعد من أبرز وأهم الفعاليات الرياضية التي تحظى بشرف متابعة واهتمام ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو الأمر الذي يمنحها أهمية استثنائية في كل عام ويجعل منها حدثاً رياضياً ومجتمعياً مهماً خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف صلاح تهلك: تسعى السوق الحرة، دائماً إلى دعم ورعاية الفعاليات الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومن أبرز الفعاليات التي نظمناها هي بطولة السوق الحرة بدبي للتنس للرجال والنساء التي انتهت من فترة قريبة، ونحن دائماً مع التجديد والإبداع والابتكار.

وكما عودتنا دورة ند الشبا كل عام على التجديد والإبداع في كل فعالياتها، فهذا العام تم إضافة رياضات جديدة ومتنوعة تجتذب المزيد من الرياضيين المحليين من المواطنين والمقيمين والزوار، الذين باتوا يتوافدون إلى دبي خصيصاً للمشاركة في الدورة الرياضية والمجتمعية الرائعة.