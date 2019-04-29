سباق «القفال 29» ينطلق الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إقامة السباق يوم الجمعة المقبل بعد دراسة كافة الأمور المتعلقة بالسباق على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر النادي أمس برئاسة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس اللجنة ، وحضور محمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد الشامسي مدير الدعم المؤسسي، ومناف الخصاونة مقررا ، حيث تم تعديل البرنامج الزمني للحدث وإعلان الموعد الجديد.

توجيهات

وكانت اللجنة المنظمة للسباق وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإقامة السباق في أفضل الظروف وفق معايير الأمن والسلامة ، قامت بتأجيل موعد السباق والذي كان مقرراً الاسبوع الماضي بسبب اضطراب البحر ليقام يوم الجمعة المقبل.

تقدير

ووجهت اللجنة المنظمة لسباق "القفال 29" الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم للمشاركين، والذي ظهر في الكثير من الصور ومن بينها مكرمة سموه الجديدة برفع جوائز السباق إلى 12 مليون درهم.

كما وجهت اللجنة المنظمة الشكر إلى الملاك والنواخذة على التعاون الكبير والمتابعة من اجل اتخاذ القرار المناسب، والذي يتناسب مع ظروف السباق الكبير خاصة، وأن حالة البحر في الفترة الماضية شهدت تقلبات كثيرة مع طلوع نجم الثريا واشتداد رياح الشمال.

ونقل محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، شكر وتقدير اللجنة العليا المنظمة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقدم كامل دعمها ومساندتها لإنجاح الحدث وتفهم المسؤولين لدواعي تأجيل الموعد، وقال : قافلة اللجنة المنظمة ستكون في جزيرة صير بونعير مكان بداية السباق اعتبارا من الأربعاء المقبل لاستكمال خطوات التحضير والتجهيز للانطلاقة، وخاصة إجراء فحص السلامة لجميع السفن ويستمر يومي الأربعاء والخميس.

استعداد

وأضاف : قافلة النادي على أهبة الاستعداد للانطلاق إلى جزيرة صير بونعير في أي وقت، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة ستتحرك عبر 4 قطع بحرية هي الباخرة «الشندغة» التي تقل وفد مؤسسة دبي للإعلام وقنوات دبي الرياضية واليخت العملاق «زعبيل» والذي سوف يقل اللجنة المنظمة للسباق ،ويضم مركز العمليات، واليخت «فتح» الذي يقل الفريق الطبي، واليخت «الفهيدي» مقر اللجنة العليا المنظمة.

ودعا محمد حارب المشاركين من نواخذة وملاك وبحارة إلى الالتزام بالشروط المتعارف عليها في اللوائح والقوانين الخاصة بالسباقات ، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين والوصول بسلام إلى شواطئ دبي.

وأقيمت سباقات القفال منذ انطلاقتها عام 1991 في شهر مايو عدا سباق النسخة الخامسة عام 1995 والذي أقيم في الاول من يونيو.

موعد

يتميز سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما بأهمية خاصة في كل عام كونه يصادف نهاية الموسم الرياضي البحري لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يتزامن دائما مع شهر مايو من كل عام مثلما سيقام هذه المرة يوم الجمعة المقبل 3 مايو .