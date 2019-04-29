حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين واستبدال أعضاء في مجلس «الفيكتوري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 2 لسنة 2019، بشأن تعديل واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري الرائدة في عالم الرياضات البحرية، ونص القرار على تعيين سعيد خليفة عبدالله المري عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، بدلاً من علي خليفة القامة المهيري، وتعيين علي خليفة علي القيزي الفلاسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من ناصر محمد الشعّالي، على أن تكون مدة العضوين الجديدين للمدة المتبقية للعضوية بالمجلس .