فريق أبوظبي للزوارق في تحدي روين

المصدر: روين - البيان الرياضي

يشارك فريق أبوظبي للزوارق، في النسخة 57 من سباق وتحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 24 ساعة بزورقين، ويقام السباق غداً وبعد غد، على نهر سينا، في مدينة روين جنوبي فرنسا، والمشاركة هي الرابعة للفريق، كما أنه يعد الفريق العربي الوحيد في البطولة، ونجح في إحراز لقب البطولة في أول مشاركة 2016، وحل في المركز الرابع في 2017، ونال المركز الثالث في 2018، ويطمح الفريق في سباق العام الحالي، إلى الفوز مجدداً باللقب الكلاسيكي، أحد أغلى الألقاب في عالم الرياضات البحرية،

واستعد فريق أبوظبي في معسكر تدريبي في إيطاليا، قبل السفر إلى روين، والاستعداد للسباق، ويشارك الفريق في السباق بزورقين، على عكس السنة الماضية، ويقود الزورق الأول كل من راشد القمزي، راشد الطاير، شون تورنتي وتوليو أباتي، بينما سيقود الزورق الثاني ماجد المنصوري، وفالح المنصوري، محمد المحيربي، وراشد الرميثي، وبدأ الفريق، وبقيادة مدربه جيدو كابليني، وضع الخطط والتجهيزات الفنية، من أجل الظهور القوي في المنافسات.