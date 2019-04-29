فتح باب التسجيل لبطولة زايد الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 23 من بطولة زايد الرياضية، فتح باب التسجيل للبطولة حتى 4 مايو المقبل، وتنطلق المنافسات في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي 9 مايو المقبل، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،.

وتستضيف فرقاً من جميع أنحاء العالم، وتتضمّن منافسات في 16 لعبة رياضية، بما في ذلك كرة السلة والقدم والطائرة والرماية والسباحة والجودو والجيوجيتسو والمواي تاي والشطرنج، فضلاً عن رياضة الجمباز ودواثلون وتنس الطاولة ورماية القوس وهوكي الجليد وكرة اليد وسباق السيارات التي تمّت إضافتها لهذا العام.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال سرور الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: قمنا بتنظيم بطولة زايد الرياضية في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة على مدى السنوات الـ 22 الماضية. وستكون بطولة العام الحالي مُميّزة، بفضل الدعم الكبير والمُتميّز الذي تلقيناه من أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي وحلبة مرسى ياس ومن الاتحادات المحلية والرياضيين والمجتمع المحلي.