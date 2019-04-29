اتحاد الدراجات يشكر سفارة الإمارات بطشقند

المصدر: دبي - محمود شلبي

قام وفد اتحاد الدراجات، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، بزيارة خاصة لسفارة الدولة في العاصمة الأوزبكية طشقند، لتقديم الشكر إلى محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، على الجهود التي قامت بها السفارة واستقبالها الطيب لبعثة الدراجات المشاركة في بطولة آسيا المقامة حالياً في طشقند.

ضم الوفد عبد الناصر الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وعلي سعيد الوالي مستشار الاتحاد، وحارب آل علي مدير العلاقات الدولية، ومحمد عبد الرؤوف السكرتير الإداري والحسن عقيلي السكرتير الفني، وأعرب الشعفار عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للمسؤولين في السفارة على حفاوة الاستقبال، وما قدموه من دعم لتسهيل مهمة بعثة الدراجات.