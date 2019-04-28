«الكاراتيه» يشكل لجنة لاحتجاجات الأندية ويتوّج أبطال الدوري

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أبدى المهندس مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، سعادته بارتفاع المستوى الفني في بطولة الدوري العام للكاراتيه التي اختتمت يوم الجمعة بصالة نادي الشارقة، في فئات الأشبال والفتيات حتى فئات الرجال والسيدات في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، بمشاركة 13 فريقاً، وقال إن الاتحاد سيدرس أي اعتراض رسمي يصل الاتحاد، طبقاً للشروط العامة والتنظيمية للبطولات التي أعطت الأندية الحق في الاعتراضات الإدارية الرسمية طبقاً لبنودها الستة المرسلة لهم من بداية هذا الموسم، وسيتم مناقشة التقرير المقدم من لجنة المسابقات عما صحب البطولة من أحداث.

وحضر الختام وتتويج الفائزين، المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مريم الشامسي ومحمد حربوك الشحي وعدد من الشخصيات الرياضية، وأسفرت النتائج في مسابقة «كاتا أشبال» عن فوز نادي الإمارات بالمركز الأول، وتصدر النصر فئة الناشئين، وشباب الأهلي مستوى فئة الشباب، وفي فئة الرجال، حاز المركز الأول، نادي الشارقة للألعاب الفردية، واحتل نادي شباب الأهلي المركز الأول لفئة الفتيات، وتصدر نادي النصر فئة الناشئات، وفي منافسات الكوميتيه، احتل صدارة فئتي الناشئين والشباب نادي الخليج الدولي، وفاز نادي النصر بالمركز الأول لفئة الرجال، وشباب الأهلي بفئتي الفتيات والناشئات.