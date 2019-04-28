وديمة الراشدي: الأولمبياد المدرسي بداية الحلم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدت الطالبة وديمة السيد الراشدي سعادتها بحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات التايكواندو، مؤكدة أنها تسعى للاستمرار في اللعبة، وأن تصبح لاعبة محترفة، حتى تصل إلى أن تكون مدربة، مشيرة إلى أن مشاركتها في الأولمبياد المدرسي الخطوة الأولى لتحقيق حلمها، وقالت وديمة التي تمثل منطقة أبوظبي التعليمية إنها تشارك للمرة الأولى في منافسات الأولمبياد المدرسي، موضحة أنها تنوي المشاركة في النسخ المقبلة، بعدما أعجبتها فكرة عدم الاكتفاء بتأدية تدريبات التايكواندو، وخوض مباريات تنافسية.

وأضافت: البطولة جاءت قوية جداً، وحصلت على الميدالية البرونزية، حيث إنني راضية جداً عن المستوى الذي قدمته، وبحصولي على المركز الثالث في أول مشاركة، متمنية أن أحقق إنجازات أفضل في المشاركات المقبلة.