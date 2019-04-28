32 حكَماً أداروا منافسات الجودو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف الدكتور سلامة الخطاط عضو اللجنة الفنية بالأولمبياد المدرسي والمشرف على رياضة الجودو أن المنافسات يشرف على إدارتها 32 حكماً من بينهم 16 حكماً في اليوم الأول لمنافسات البنين ومثلهم لإدارة مباريات البنات من بينهم حكام لديهم شارة قارية ودولية وهناك حكام درجة أولى في طريقهم للحصول على الشارة القارية، وما يميز منافسات الجودو وجود عدد من الحكام المواطنين الجدد، وهو ما يؤكد أن الأولمبياد لا يخص فقط اللاعبين واللاعبات بل يخص الإداريين والحكام من خلال الدفع بهم لاكتساب الخبرة.

مرة أولى

وأوضح الخطاط أن منافسات الجودو تشهد لأول مرة تطبيق مسابقة الكاتا، وهي عبارة عن قتال وهمي وتعتمد على المهارات، وبدأت في تطبيقها في المراكز، وقال: مسابقة الكاتا للأولاد فقط ولدينا حكام تخصص كاتا جودو، منوهاً إلى أن نظام الكاتا هو اختيار الأحزمة وترفيه الأحزمة، ولها اتحاد دولي خاص بها، وهناك منافسات عالمية في الكاتا، وفائدتها كبيرة عندما فكرنا في تطبيقها في الأولمبياد المدرسي من أجل تطوير مهارات اللاعب، وعندما يركز المدرب على الكاتا سيرفع مستوى اللاعب على البساط.