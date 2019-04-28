«أبوظبي» توسّع الفارق في صدارة الأولمبياد المدرسي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وسّعت منطقة أبوظبي التعليمية، الفارق في صدارة الأولمبياد المدرسي، بعد أن رفعت حصادها إلى 72 ميدالية، بنهاية منافسات جودو البنين التي أقيمت، أول من امس، بصالة الحديبية، بمشاركة 306 طلاب من 9 مناطق تعليمية قبل أن تختتم النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي فعالياتها الأسبوع المقبل، وتوزعت ميداليات أبوظبي بعد 5 أيام من المنافسات في 5 ألعاب هي: الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى والجودو بين 31 ذهبية و24 فضية و17 برونزية، فيما حلت منطقة دبي ثانية بـ60 ميدالية منها 25 ذهبية و19 فضية و16 برونزية، ومنطقة العين ثالثة بـ 56 ميدالية بواقع 16 ذهبية و23 فضية و17 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية رابعة بـ39 ميدالية منها 11 ذهبية و11 فضية و16 برونزية، وصعدت منطقة الشارقة الشرقية للمركز الخامس بـ41 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و12 فضية و19 برونزية.

«الشرقية» تتصدر الجودو

وتصدرت منطقة الشارقة الشرقية، منافسات الجودو للبنين، بعدما أحرز لاعبوها 14 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وجاءت منطقة عجمان في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية منها 6 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وفي المركز الثالث منطقة أبوظبي برصيد 9 ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، والفجيرة الرابع، برصيد 11 ميدالية منها ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات، والشارقة الخامس برصيد 10 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و6 برونزيات، والظفرة السادس بـ5 ميداليات فضية واحدة و4 برونزيات، والعين السابع برصيد 4 ميداليات منها فضية واحدة و3 برونزيات، ورأس الخيمة الثامن برصيد 4 برونزيات، ودبي التاسع والأخير برصيد برونزيتين.

وحضر المنافسات، وتتويج الأبطال، طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وناصر البدور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد جاسم سجواني عضو اتحاد الجودو، وعائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء برنامج الأولمبياد المدرسي..

البداية بـ«الكاتا»

وكانت نهائيات الجودو، قد استهلت، بمسابقة الكاتا، وهي أحدث مسابقات الجودو عن سيطرة مدارس عجمان على المراكز الأولى، حيث تساوى الثنائي محمد الشعالي وسلمان عصام والثنائي عبدالرحمن النومان وفارس إياد من مدرسة الوطنية بعجمان في المركز الأول وتم تتويجهم بالميدالية الذهبية، وحصل على الميدالية الفضية عبدالرحمن ربيع وعبدالله ربيع من مدرسة الوطنية بعجمان على الميدالية الفضية.

وتصدر شاهين عيسى من مدرسة سيف اليعربي من الشارقة الشرقية المركز الأول في فئة مواليد 13 و14 سنة، في وزن 38 كغ وجاء في المركز الثاني حمدان العبدولي من مدرسة الوطنية بعجمان وحصل على البرونزية كل من سيف الحمادي من مربح بالفجيرة، وهزاع اليليلي من مدرسة مربح بالفجيرة، وفي وزن 42 كغ، فاز بالمركز الأول عبدالله ربيع من مدرسة الوطنية بعجمان والثاني سلطان عبدالله من مدرسة سيف اليعربي من الشارقة الشرقية، والثالث كل من سالم المنصوري من الظفرة ومسلم حمد من أبوظبي.

أوزان وفائزون

وفي وزن 46 كغ، توج عبدالرحمن ربيع من مدرسة الوطنية بعجمان بالمركز الأول والثاني عبدالله الكعبي من مربح بالفجيرة، والثالث سليمان محمد من المجد النموذجية بالشارقة وأحمد راشد من سيف اليعربي من الشارقة الشرقية، وفي وزن 50 كغ، فاز عبدالله راشد من مربح بالفجيرة على المركز الأول والثاني سعيد المنصوري من الظفرة والثالث كل من هادف المنصوري من الظفرة وإبراهيم حسين من المجد النموذجية بالشارقة.

وفي وزن 55 كغ، تصدر تميم الزبيدي من مربح بالفجيرة قمة المسابقة وجاء في المركز الثاني عبدالله محمد من مدرسة سيف اليعربي بالشارقة الشرقية، والثالث كل من محمد الشعالي من مدرسة الوطنية بعجمان، وعبدالرحمن موفق من المجد النموذجية بالشارقة.

تألق مايد

وتألق مايد راشد من مدرسة اليعربي بالشارقة الشرقية وفاز بالمركز الأول في وزن 60 كغ، والثاني سعيد المهيري من مربح بالفجيرة والثالث كل من الحسن لودي من الظفرة وفهد غلوم من مدرسة الرازي بدبي، وفي وزن 66 كغ، فاز صقر خالد من أبوظبي بالميدالية الذهبية والثاني حمدان راشد من مربح بالفجيرة، والثالث كل من عبدالله إبراهيم وعلي الساحر من مدرسة سيف اليعربي بالشارقة الشرقية.

وفي وزن 73 كغ، نجح حامد جاسم من مدرسة سيف اليعربي من الفوز بالميدالية الذهبية ونال محمد إسماعيل من المجد النموذجية بالشارقة الفضية وذهبت البرونزية لكل من عبدالله محمد من الشارقة وناصر علي من أبوظبي.

وفي وزن فوق 73 كغ، فاز عزان حسن من سيف اليعربي بالشارقة الشرقية بالمركز الأول والثاني راشد خالد من الوطنية بعمان والثالث كل من عمران عزام من الرازي بدبي وسعيد محمد من المجد النموذجية بالشارقة، وحصد زايد فيصل من أبوظبي الميدالية الذهبية في وزن 50 كغ، لفئة 15 و16 و17 سنة، وجاء في الوصافة عيسى علي من المجد النموذجية بالشارقة والثالث كل من عبدالله محمد من رأس الخيمة ومحمد علي من أبوظبي.

نتائج وأبطال

وفي وزن 55 كغ، فاز أحمد علي من أبوظبي بالميدالية الذهبية والثاني أحمد علي من المجد النموذجية بالشارقة والثالث كل من عمران حلاق من مربح بالفجيرة وخلف عبابنة من رأس الخيمة، وفي وزن 60 كغ، تصدر المركز الأول أحمد جاسم من ابوظبي والوصيف سيف مبارك من مدرسة مربح بالفجيرة وفي المركز الثالث خليل محمد من سيف اليعربي بالشارقة الشرقية وعبدالله صالح من مدرسة التميز بالعين، وحصل راشد الحوسني من أبوظبي على الميدالية الذهبية لوزن 66 كغ، وجاء نوار عواد من مدرسة مربح بالفجيرة في المركز الثاني وأحمد الشحي من رأس الخيمة وراشد محمد من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة في المركز الثالث.

وفي وزن 73 كغ، فاز بالمركز الأول سعيد خميس من سيف اليعربي والثاني عيسى علي من أبوظبي والثالث كريم فادي وعبدالرحمن النومان من الوطنية بعجمان، وتصدر عيسى محمد من سيف اليعربي قمة وزن 81 كغ، والثاني خالد الشحي من مربح والثالث زايد سعيد من التميز بالعين وفيصل سالم من الظفرة.

90

في وزن 90 كغ، فاز بالمركز الأول جاسم إبراهيم من المجد النموذجية بالشارقة والوصيف عبدالعزيز الصيعري من التميز بالعين، وفي وزن فوق 90 كغ، فاز حارب جمعة من المجد النموذجية بالشارقة بالمركز الأول والوصيف حمد خال من سيف اليعربي والثالث سالم علي من المجد النموذجية وصقر الصيعري من التميز بالعين.