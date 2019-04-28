«هيئة الطرق» راعياً استراتيجياً لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اتفاقية رعاية، أصبحت بموجبها، هيئة الطرق، راعياً استراتيجياً، للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان من كل عام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويوسف أحمد الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس.

فخر بالشراكة

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي هذه المؤسسة الوطنية التي نفتخر بعملها الكبير الذي تقوم بخدمة الوطن والمجتمع، كما نسعد بأن تكون معنا شريكاً في دورة ند الشبا الرياضية التي تعد أهم وأكبر حدث رياضي مجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، وهي الدورة التي انطلقت بتوجيهات وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، لكي تكون ميداناً للتنافس الرياضي بين أفضل رياضيين من داخل وخارج الدولة وتكون أيضاً ملتقى للعائلات ومحبي الرياضة للاستمتاع بأمسيات مميزة في منشآت رياضية رائعة.

دورة ناجحة

وأضاف حارب: هذه الدورة حققت الكثير من الإنجازات، خلال السنوات الست الماضية، على مستوى تطوير رياضيينا ونشر ثقافة ممارسة الرياضة أيضاً والتعريف برياضات جديدة تحظى بمتابعة ومحبة جماهيرية كبيرة وسرعة انتشار، هذه الدورة ستواصل النمو والتطور بدعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعاون مجلس دبي الرياضي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وحرص العاملين فيها والمشاركين في منافساتها على تقديم أجمل صور التنافس والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

جزء من الحدث

ومن جانبه قال يوسف أحمد الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: نشكر مجلس دبي الرياضي على جهودهم الرائعة في إنجاح هذه الدورة على مدار سنواتها الست الماضية، ونتمنى لهم تحقيق المزيد من النجاح هذا العام، وتحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي على تعزيز الشراكات الرائدة مع المؤسسات الناجحة.

كما أن الرياضة تعد محوراً أساسياً في رعايات الهيئة، لذلك يسرنا أن يرتبط اسم هيئة الطرق والمواصلات بدبي كراعٍ لدورة ند الشبا الرياضية التي تعد الأكبر من نوعها، ويسرنا أنا نكون جزءاً من هذا الحدث الناجح، ونطمح لمزيد من التعاون والشراكة في المستقبل.

دعم

تولي هيئة الطرق والمواصلات بدبي اهتماماً كبيراً بالفعاليات الرياضية وتحرص على التواجد ودعم الفعاليات، حيث إن الهيئة كانت أحد الرعاة الاستراتيجيين لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية على مدار سنوات عدة، كما أنها شريك استراتيجي لمجلس دبي الرياضي و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» والعديد من الأحداث الرياضية.