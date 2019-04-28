70 لاعبة يدشن منافسات كأس رئيس الدولة للمبارزة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شاركت 70 لاعبة، في انطلاقة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت بصالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي، وخصص اليوم الأول، لمسابقات الفتيات في الأسلحة الثلاثة، وسيطرت لاعبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشباب الأهلي على ألقاب البطولة بحصول لاعبات مؤسسة المرأة على لقبي الايبيه والفلوريه.

فيما ذهب لقب السابر لشباب الأهلي، وحضر فعاليات البطولة محمد غانم المنصوري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المالية باتحاد الإمارات للمبارزة وأحمد الحوسني ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة وإبراهيم خالد مدير اتحاد المبارزة وخالد المنهالي مشرف لعبة المبارزة بنادي بني ياس الرياضي وعدد من مسؤولي الأندية ورؤساء الفرق المشاركة ولفيف من أسر وعائلات اللاعبات المشاركات في تظاهرة رياضية رائعة، وتستكمل البطولة منافساتها بإقامة مسابقات الشباب اليوم في الأسلحة الثلاثة، بمشاركة أكثر من 90 لاعباً بها من جميع أندية ومراكز الدولة.

وأشاد محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية، بالمستوى الذي وصلت إليه المبارزة الإماراتية خاصة على مستوى المبارزة النسائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً وارتفاعاً مطرداً في مستوى لاعباتنا، وأكد أن الاتحاد قدم كل الدعم لفتيات الإمارات للارتقاء بمستوياتهن.