3 أندية إلى نصف نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حجزت فرق الوصل والجزيرة والشارقة، مقاعدها في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، في انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، أول من أمس، وبانتظار الفائز من مباراة شباب الأهلي مع الوحدة، الذي أقيم مساء أمس، ليكمل الفريق الفائز المربع الذهبي، وليقابل فريق الجزيرة، في نصف النهائي، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي الوصل والشارقة التي ستقام يوم بعد غدٍ على أرض محايدة وفق نظام وشروط البطولة الأغلى بالموسم 2018/2019.

وجاء تأهل الوصل عقب فوزه الصعب على فريق النصر بديربي الجارين بنتيجة 26/25، بينما بلغ الجزيرة دور نصف النهائي من بوابة جاره فريق الظفرة بنتيجة 32/27، وتأهل الشارقة للدور نفسه عقب فوزه الصعب على فريق العين 24/22.