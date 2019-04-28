«عمومية دراجات آسيا» تبحث سبل النهوض باللعبة عالمياً

المصدر: دبي - محمود شلبي

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات، اجتماعها السنوي العادي صباح أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند على هامش بطولة آسيا لسباقات الطريق، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والقاري للدراجات.

وأكد الشعفار أن الاجتماع ساده روح الود والتعاون وحرص الاتحادات الأعضاء على الحوار الإيجابي الديمقراطي الهادف، الذي ينصب في مصلحة الدراجة الآسيوية وكيفية الارتقاء بها، والنهوض بالدراجين الآسيويين للمستوى الأفضل، والوصول بهم إلى العالمية، والتأكيد على أن الدراجة الآسيوية تسير في طريقها الصحيح بفضل جهود الاتحادات الأعضاء، والتعاون المقدر مع الاتحاد الدولي، وحرص الشعفار على إهداء لابرتيه، درعاً تذكارية بمناسبة حضوره الاجتماع.