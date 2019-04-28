اكتمال المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس رئيس الدولة للرجال للكرة الطائرة، بعد أن تأهلت فرق العين وشباب الأهلي والنصر والوصل، إلى الدور قبل النهائي، من واقع نتائج مباريات ربع النهائي التي أقيمت أول من أمس، حيث صعد فريق العين إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على فريق حتا 3-1، وبدوره حقق فريق الوصل انتصاراً منطقياً على فريق الظفرة بنتيجة 3-0، فيما حقق فريق شباب الأهلي، الفوز على فريق بني ياس بالنتيجة ذاتها، ومن جانبه، حقق فريق النصر الفوز على فريق الوحدة بالنتيجة نفسها.

وبهذه النتائج، سيلتقي شباب الأهلي مع الوصل والعين مع النصر، بعد غدٍ الثلاثاء، في المربع الذهبي، على ملعبين محايدين يحددهما اتحاد الكرة الطائرة لاحقاً.