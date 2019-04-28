شهد جمال.. طالبة متعددة المواهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت الطالبة شهد جمال محمد العلوي أنها تمارس ثلاث ألعاب، هي: كرة القدم والجوجيتسو والتايكواندو، ولكنها ترى أن التايكواندو هي الأقرب إلى قلبها، رغم الفوائد الجمة التي حصلت عليها من لعبتي كرة القدم والجوجيتسو، وأوضحت شهد التي تمثل منطقة أبوظبي التعليمية في منافسات التايكواندو ضمن الأولمبياد المدرسي، أنها تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث الكبير، مشيرة إلى أنها حصلت على الميدالية الفضية، معربة عن سعادتها بصعودها إلى منصة التتويج.

وأشارت إلى أنها تنوي الاستمرار في اللعبة، متمنية أن تنضم إلى المنتخب الوطني، وأن تتأهل للمشاركة في الأولمبياد، مؤكدة أن فكرة الأولمبياد المدرسي، جعلت اهتمام الطالبات بممارسة الرياضة يزداد بشكل أكبر، وأن يكون أمامهن فرصة لخوض منافسات رسمية.